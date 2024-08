Tornate a Milano dalle vacanze estive, Diletta Leotta ed Elodie non si sono rigettate solo nel lavoro ma anche nello sport. L’allenamento di coppia condiviso su Instagram sta infiammando il popolo social.

Diletta Leotta ed Elodie: l’allenamento infiamma i social

Le vacanze estive sono finite anche per Diletta Leotta ed Elodie. Per la prima, gli ultimi mesi sono stati ricchi di impegni: dalle nozze con il suo Loris Karius al primo compleanno della piccola Aria. Anche l’artista non è stata da meno, tra gli scatti per il calendario Pirelli 2025 e il tour on the road con il fidanzato Andrea Iannone. Adesso, però, è tempo di tornare alla vita di sempre, allenamento compreso.

Diletta Leotta ed Elodie: insieme anche nello sport

Via Instagram, Diletta Leotta ed Elodie hanno mostrato ai fan il loro allenamento post vacanze. Nel parco milanese di Porta Nuova, sotto la Torre Solaria e il Bosco Verticale, le due amiche seguono le indicazioni del personal trainer. Esercizi a corpo libero, pull down con un cavo e bridge a terra con elastico: l’attenzione dei fan è concentrata soprattutto sulle loro forme, ma non mancano le critiche.

L’allenamento divide i fan

L’allenamento di Diletta Leotta ed Elodie ha diviso i fan. Qualcuno approva, altri bocciano la condivisione. Tra i commenti al video, ripostato dalla pagina Instagram Very Inutil People, si legge: “Allenano? Per cortesia… fanno del fitness leggero che già mi pare spinta come definizione“, oppure “Tutto molto spontaneo e naturale: le 2 stelline si allenano insieme guarda caso a favore di telecamera, giusto per avere materiale per far parlare di loro. No no, non si sono messe d’ accordo, non è tutto preparato. No no“, o ancora “Propongo edizione speciale del Tg“.