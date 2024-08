Elodie e Andrea Iannone, la vacanza in camper è all'insegna dell'amore

Elodie e Andrea Iannone si stanno godendo una vacanza in camper all’insegna dell’avventura e dell’amore. La cantante e il pilota hanno condiviso alcuni momenti del soggiorno con i fan, riscuotendo un grande successo.

Elodie e Andrea Iannone in vacanza con il camper

A differenza di tanti altri Vip, in vacanza in resort extra lusso, Elodie e Andrea Iannone hanno deciso di concedersi un viaggio itinerante a bordo di un camper. La cantante e il pilota hanno postato su Instagram alcuni scatti che documentano la loro fuga romantica all’insegna dell’avventura e hanno riscosso un’infinità di apprezzamenti.

Elodie e Andrea Iannone, altro che crisi

“Innamorati, liberi e selvaggi“, ha scritto Andrea Iannone a didascalia delle foto che mostrano la vacanza in camper. Puntuale il commento di Elodie, che si è limitata a scrivere: “Ti amo“. La Di Patrizi ha postato le foto del viaggio descrivendolo con un aggettivo che riassume alla perfezione le giornate che sta trascorrendo accanto al suo compagno: “Raro“.

Elodie e Iannone: fan pazzi per il viaggio itinerante

Con la vacanza in camper, gli scatti e le dediche al miele, Elodie e Iannone hanno smentito le voci che, negli ultimi tempi, li vedevano in crisi. Il viaggio itinerante è piaciuto ai fan, tanto che qualcuno ha lanciato loro un appello particolare: “Vi prego, fate figli… Un patrimonio genetico del genere non può andare sprecato“.