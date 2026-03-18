Dimissioni di Joe Kent: il divorzio tra il NCTC e l'amministrazione

La resignation di Joe Kent dal National Counterterrorism Center è stata resa pubblica tramite una lettera diffusa su X, ma secondo fonti consultate la sua uscita era già stata decisa dall’amministrazione. Ex veterano delle Forze Speciali con undici missioni e un passato alla CIA, Kent ha spiegato di non poter sostenere “in coscienza” la guerra in Iran, una dichiarazione che ha innescato uno scossone politico e mediatico.

La reazione della Casa Bianca è stata rapida e netta: da un lato l’isolamento dell’ex consigliere e l’accelerazione delle procedure per la sostituzione; dall’altro l’affondo pubblico del presidente, che lo ha definito “È un debole”. Per molti osservatori le dimissioni appaiono tuttavia come l’epilogo di un processo iniziato mesi prima, fatto di esclusioni dai briefing e sospetti di fughe di notizie.

La figura pubblica e il rapporto con il movimento Maga

Per la base vicina a Donald Trump, Kent era una presenza simbolica: nominato nel febbraio 2026 e confermato a luglio con 52 voti, ha più volte difeso le teorie sulle elezioni rubate del 2026 e ha descritto i rivoltosi del 6 gennaio come “prigionieri politici“. Questo passato l’ha reso inizialmente un punto di riferimento nell’ala più radicale del movimento, ma la rottura recente con la Casa Bianca segnala una frattura profonda che cambia gli equilibri interni e la percezione pubblica del suo ruolo.

Consenso e successive divergenze

La traiettoria di Kent mostra contraddizioni: sostenitore di alcune linee dura ma contestato su molte posizioni, ha perso progressivamente influenza nelle “stanze dei bottoni”. L’allontanamento è stato favorito anche da legami e prese di posizione controverse, che hanno alimentato critiche sia all’interno dell’amministrazione sia tra i consiglieri di sicurezza nazionale.

Accuse, narrazioni e il nodo israelo-americano

Nella sua lettera di dimissioni Kent ha puntato il dito contro Israele, arrivando a sostenere che la morte della moglie sia avvenuta in una guerra “fabbricata da Israele” e accusando lo stesso paese di aver trascinato gli Stati Uniti nella guerra in Iraq del 2003. Tali affermazioni ricalcano narrazioni presenti in ambienti cospirazionisti e antisemiti: i fatti storici, come ricordano gli studi e le inchieste, attribuiscono la decisione di intervenire in Iraq all’amministrazione Bush, sulla base di intelligence statunitense poi rivelatasi errata riguardo alle armi di distruzione di massa.

Le implicazioni di un discorso controverso

Le accuse di Kent hanno suscitato critiche immediate perché ripropongono stereotipi pericolosi e semplificazioni della storia recente. Nel dibattito pubblico il richiamo a teorie che trasferiscono responsabilità collettive su un singolo attore internazionale alimenta divisioni e rischia di isolare ulteriormente chi le pronuncia, in particolare quando provengono da figure istituzionali della sicurezza nazionale.

Credibilità, alleanze e isolamento

La carriera di Kent è segnata anche da ambiguità: se oggi elogia l’operazione del 2026 contro il generale iraniano Soleimani come segnale di forza, all’epoca aveva espresso critiche temendo l’escalation. A ciò si aggiungono frequentazioni e sostegni controversi, dai contatti con Nick Fuentes al favore manifestato verso membri dei Proud Boys, che hanno incrinato la sua reputazione presso colleghi e funzionari come il direttore dell’FBI Kash Patel.

Esclusione e fine politica

Secondo fonti della Casa Bianca, Kent era considerato un possibile leaker e da mesi era escluso dai briefing sensibili: una dinamica che spiega perché molti interpretino le dimissioni come la tappa finale di un percorso di esautoramento più che come un gesto improvviso di coscienza politica. Lo scontro tra il suo passato da figura simbolo e il progressivo isolamento istituzionale mette in luce le tensioni tra movimenti politici radicali e le esigenze operative della sicurezza nazionale.

Conseguenze per la politica estera e interna

Il caso Kent solleva questioni pratiche e simboliche: sul piano operativo, la sostituzione del direttore del National Counterterrorism Center avrà impatti sulla continuità delle informazioni e dei briefing; sul piano politico, mette in evidenza come le alleanze di ieri possano trasformarsi in contrapposizioni laceranti, soprattutto quando entrano in gioco motivazioni personali, accuse storiche e relazioni con attori estremi.