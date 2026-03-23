Le dimissioni del presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, arrivano in un momento particolarmente delicato per il dibattito sulla riforma della Giustizia. La decisione, comunicata al Comitato direttivo centrale poco prima della chiusura delle urne referendarie, introduce un elemento di discontinuità ai vertici dell’Anm e apre una fase di transizione interna che porterà all’elezione di una nuova guida.

Referendum Giustizia: arrivano le dimissioni del presidente Cesare Parodi

Il presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati, Cesare Parodi, ha rassegnato le proprie dimissioni comunicandole al Comitato direttivo centrale pochi minuti prima delle ore 15, momento in cui si concludevano le operazioni di voto sul referendum relativo alla riforma della giustizia. La scelta è stata anticipata rispetto alla diffusione delle proiezioni proprio per evitare qualsiasi collegamento tra la sua decisione e l’esito della consultazione. La notizia è stata anticipata dal sito del quotidiano Il Dubbio.

Referendum Giustizia, dimissioni di Cesare Parodi da presidente dell’Associazione Nazionale Magistrati

Secondo quanto emerso dalle prime indiscrezioni, come riportato dall’Ansa, alla base dell’addio ci sarebbero “motivi personali” che avrebbero reso incompatibile la continuazione del mandato alla guida dell’Associazione. La decisione, resa nota ufficialmente al Comitato direttivo centrale, comporta ora l’apertura di una nuova fase organizzativa per l’Anm.

In particolare, la riunione già fissata per sabato prossimo assumerà un ruolo decisivo, poiché sarà chiamata a individuare e nominare il successore che guiderà l’associazione nel periodo successivo al referendum. Nel frattempo, resta confermato che la comunicazione delle dimissioni è stata effettuata “poco prima delle 15” e che la scelta è stata condivisa direttamente con gli organi direttivi interni.