Dopo mesi di tensioni e polemiche, il presidente Donald Trump ha ufficializzato le dimissioni di Mike Waltz dal ruolo di consigliere per la Sicurezza Nazionale degli Stati Uniti. La decisione arriva in un momento delicato per l’amministrazione, con il futuro di Waltz che si fa ancora incerto, ma accompagnato da un nuovo incarico professionale.

Dietro lo scandalo Chatgate: cosa è successo davvero

Mike Waltz, ex membro del Congresso degli Stati Uniti, è il primo alto funzionario a lasciare il suo incarico nell’amministrazione Trump durante il secondo mandato del presidente, pur essendo destinato a una nuova posizione.

La sua uscita arriva dopo settimane di crescente pressione, scatenata da un episodio risalente a marzo, quando il caporedattore dell‘Atlantic Magazine ha rivelato che Waltz lo aveva involontariamente incluso in una chat segreta del Pentagono su Signal. Nella conversazione, che trattava delle operazioni contro gli Houthi, venivano divulgati dettagli sensibili sul piano d’attacco, inclusi gli orari precisi in cui i caccia statunitensi sarebbero decollati per colpire obiettivi nello Yemen.

Dimissioni di Waltz dalla Sicurezza Nazionale dopo il Chatgate: un nuovo incarico in arrivo

Mike Waltz non ricoprirà più il ruolo di consigliere per la Sicurezza Nazionale del presidente Donald Trump. Marco Rubio, attuale segretario di Stato, assumerà temporaneamente il ruolo di consigliere per la sicurezza nazionale.

Nei giorni precedenti l’annuncio, diversi media statunitensi avevano discusso sulle dimissioni imminenti e del suo vice, Alex Wong, a causa dello scandalo del chatgate.

“Sono lieto di annunciare che nominerò Mike Waltz prossimo ambasciatore degli Stati Uniti alle Nazioni Unite. Fin dalla sua esperienza in uniforme sul campo di battaglia, al Congresso e come mio consigliere per la sicurezza nazionale, Mike Waltz si è impegnato a fondo per mettere al primo posto gli interessi della nostra Nazione. So che farà lo stesso nel suo nuovo ruolo. Insieme, continueremo a lottare instancabilmente per rendere l’America e il mondo di nuovo sicuri. Grazie per l’attenzione!”, ha scritto Trump su Truth.

In seguito all’annuncio, Waltz ha espresso il suo onore di continuare a servire il presidente Trump e la nazione, attraverso un post su X.