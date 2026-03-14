Diplomazia e sicurezza: il dibattito su navi, Canale di Hormuz e i rapporti con l'Iran

Diplomazia e sicurezza: il dibattito su navi, Canale di Hormuz e i rapporti c...

Diplomazia e sicurezza: il dibattito su navi, Canale di Hormuz e i rapporti c...

Tra indiscrezioni internazionali e repliche di Palazzo Chigi, l'Italia difende la de-escalation e chiarisce che non ci sono negoziati riservati con l'Iran per il transito delle navi

Un’inchiesta internazionale ha rilanciato l’ipotesi che alcuni Stati europei, tra cui la Francia e — secondo alcuni resoconti — l’Italia, abbiano cercato contatti con Teheran per assicurare il passaggio sicuro delle proprie navi attraverso lo Stretto di Hormuz. L’indiscrezione ha subito innescato reazioni ufficiali da Roma: fonti di Palazzo Chigi e della Farnesina hanno negato l’esistenza di trattative bilaterali finalizzate a privilegiare imbarcazioni italiane, rimarcando invece l’impegno nazionale per una strategia di de-escalation nella regione.

Il quadro va letto anche alla luce della situazione militare e diplomatica attuale: molte decisioni operative sugli assetti italiani all’estero vengono valutate per garantire la sicurezza del personale e il rispetto di mandati internazionali. Allo stesso tempo l’Unione europea e le Nazioni Unite restano al centro delle ipotesi di soluzioni multilaterali per la libertà di transito nelle vie marittime strategiche.

Le smentite ufficiali e il messaggio di Roma

Di fronte alle notizie diffuse dalla stampa estera, il governo italiano ha adottato un tono netto: non esistono negoziati «sottobanco» con l’Iran per garantire il passaggio di navi italiane a Hormuz, spiegano fonti di Palazzo Chigi. Dalla Farnesina è stato sottolineato che i contatti diplomatici in atto mirano esclusivamente a creare condizioni per una riduzione delle ostilità e non a stipulare accordi di privilegio per specifiche imbarcazioni.

Il vicepremier citato nelle repliche, Antonio Tajani, ha ribadito pubblicamente che il governo non sta conducendo trattative con Teheran per il transito delle navi, evidenziando le difficoltà pratiche legate a un contesto di conflitto. La posizione ufficiale di Roma insiste sulla necessità di negoziati multilaterali e sull’obiettivo di evitare azioni che possano essere interpretate come una scelta di parte.

Cosa ha riportato il Financial Times e la prospettiva europea

Secondo il resoconto del Financial Times, alcuni Paesi europei avrebbero avviato colloqui con Teheran per regolare il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz. A Bruxelles, tuttavia, prevale l’idea che soluzioni bilaterali con i gruppi armati locali — e in particolare con i Pasdaran — siano insufficienti rispetto all’ampiezza della crisi e rischino di frammentare la risposta internazionale.

Una fonte europea ha indicato come più auspicabile una iniziativa coordinata dalle Nazioni Unite, capace di garantire un passaggio organizzato e legittimo applicabile a tutte le spedizioni. L’argomento è che una soluzione collettiva ridurrebbe i rischi di favoritismi e aumenterebbe la legittimità e la sicurezza delle rotte commerciali.

Contesto operativo: spostamenti delle truppe e valutazioni difensive

Nell’ambito militare, la parola d’ordine italiana è stata finora dislocamento, non ritiro: il termine tecnico indica spostamenti precauzionali delle unità italiane da basi come quella di Erbil (Campo Singala) e altre postazioni in Kuwait e Bahrein, fino a quando non sarà possibile muoversi senza diventare obiettivi dei droni. Il Consiglio superiore di Difesa ha analizzato queste opzioni, richiamando il rispetto dei mandati internazionali e delle intese sull’uso delle basi straniere.

Modalità del trasferimento e criteri operativi

I piani prevedono movimenti progressivi e valutazioni legate all’evoluzione del conflitto: ad esempio, passaggi via Turchia quando la rotta sarà considerata sicura. Le forze italiane mantengono mandati di addestramento e supporto — come nel caso dei Peshmerga — e ogni decisione operativa viene ponderata in funzione della tutela degli uomini e del rispetto delle autorizzazioni internazionali. Le cifre sotto osservazione sono dinamiche, perché dipendono dalla situazione sul terreno.

Implicazioni diplomatiche e canali aperti

Roma dispone di relazioni storiche e di canali diplomatici e di intelligence con Tehran che sono stati utili in passato per iniziative delicate, come liberazioni di cittadini. Questi contatti non implicano però trattative segrete per il transito delle petroliere: le autorità ripetono che ogni negoziato rilevante dovrebbe essere condotto in sede europea o multilaterale. Il rischio di negoziati bilaterali che generino differenze di trattamento tra spedizioni è considerato un elemento da evitare.

In chiusura, la posizione ufficiale italiana rimane focalizzata sulla promozione di una de-escalation regionale e sul sostegno a soluzioni collettive per garantire la sicurezza delle rotte marittime. Le smentite di Palazzo Chigi e della Farnesina puntualizzano che non ci sono trattative riservate con l’Iran per assicurare il passaggio esclusivo delle navi italiane, lasciando aperto il dialogo istituzionale per iniziative multilaterali di stabilizzazione.