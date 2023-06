Direzione al Nazareno, il discorso di Elly Schlein e la strategia per rilanciare il Pd

In apertura della direzione del Nazareno, la segretaria del Pd Elly Schlein ha tenuto un discorso con il quale ha fissato gli obiettivi per rilanciare il partito.

“Oggi è arrivato il momento di mobilitarci insieme sulla nostra agenda, proponiamo un’estate militante”. Con queste parole la segretaria dem Elly Schlein ha aperto la direzione al Nazareno. Nel corso del suo intervento, ha ribadito gli obiettivi vecchi e nuovi che il partito ha intenzione di realizzare per migliorare l’Italia. Lavoro, sanità, affitti, ambiente. Questi i punti cruciali individuati da Schlein per costruire quello che è stato definito il “Paese reale”.

“Quando sento che non c’è una linea politica sorrido, di contenuti siamo pieni ma siamo bravi a coprirli con le divisioni interne. Se a qualcuno questa linea non piace lo ammetta e non trovi altre scuse. Chi cerca l’incidente ogni giorno mi troverà sempre dall’altra parte”, ha detto la segretaria del Pd. Parole che sembrano tanto più forti soprattutto dopo le polemiche rivolte al partito di centrosinistra per aver partecipato al corteo del Movimento 5 Stelle contro il precariato che si è tenuta lo scorso sabato 17 giugno.

Dopo quanto accaduto al corteo con l’intervento di Beppe Grillo e le distanze prese da alcuni esponenti dem, la direzione del Pd al Nazareno che si è tenuta nella giornata di lunedì 19 giugno sembrerebbe rappresentare l’apertura di una nuova fase della forza politica. A questo proposito, Schlein pare determinata a rilanciare il protagonismo del partito, svincolandolo dalla morsa di alleato più o meno scomodi. Proprio rispetto ai rapporti con i pentastellati, la segretaria ha precisato: “Le distanze sulla guerra in Ucraina sono enormi, ma non sulla lotta alla povertà”.

L’attacco al premier Meloni e al Governo

Durante il suo intervento, Schlein si è lasciata andare alla commozione quanto ha citato una vecchia proposta di Romano Prodi, che ha recentemente perso la moglie Flavia Franzoni. “Su tutti i tetti pannelli solari, una comunità energetica in ogni comune d’Italia”, ha detto.

Schlein, poi, ha annunciato “in autunno un programma di formazione politica di cui c’è fame e bisogno, una fondazione per creare un luogo di apertura ai saperi” e poi “più frequenti riunioni di segreteria, migliorare il raccordo tra partito e gruppi parlamentari. Un nuovo metodo di trasmissione di contenuti e battaglie”.

Si è anche lanciata in un feroce attacco al premier Giorgia Meloni e al Governo. “Sulle tasse è vergognoso che Meloni parli di pizzo di Stato, è una vergogna per l’ideologia che sottende. Noi continueremo a batterci per la progressività fiscale”, ha detto.

“Siamo di fronte a una inedita forma di governo: la all exclusive. Aumenta l’esclusione sociale, calpesta le prerogative dell’opposizione, le esclude dall’informazione, ma vuole l’esclusiva su tutto: sulla leva del governo, ma vuole decidere anche per l’opposizione, come deve fare opposizione, di cosa può e non può parlare, addirittura chi deve essere a capo dei partiti dell’opposizione, immagino per la logistica di organizzare meglio i picchiatori verbali e virtuali. Eppure, pensate un po’, non funziona così. Qui ci stiamo noi, che siamo cresciuti con la costituzione sottobraccio e che non la celebriamo solo il 2 di giugno ma anche il 25 aprile. Senza imbarazzi. Che non potremmo avere, da antifascisti”, ha aggiunto.