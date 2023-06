Arriva in Aula la proposta di legge di Fratelli d'Italia per rendere la Gestazione per altri reato universale.

Nella giornata di oggi, lunedì 19 giugno, arriva in Aula la proposta di legge di Fratelli d’Italia per rendere la Gestazione per altri reato universale, perseguibile anche se commesso all’estero.

Maternità surrogata, la proposta della Meloni: “Utero in affitto sia reato universale”

Arriva in Aula la proposta di legge di Fratelli d’Italia, per rendere la Gestazione per altri reato universale, perseguibile anche se commesso all’estero. La proposta sulla maternità surrogata è composta da un solo articolo e punta a estendere ai cittadini italiani che eseguono la Gpa in Paesi esteri, dove la pratica è legale, le sanzioni presenti nella legge 40 che la vieta in Italia. La relatrice Carolina Varchi ha spiegato che questo nuovo reato servirà per fermare questo mercato, ma secondo le opposizioni la proposta non avrebbe basi giuridiche solide e presenterebbe diversi problemi di costituzionalità e applicabilità, oltre ad avere conseguenze sui bambini nati con Gpa all’estero, perché i genitori una volta in Italia rischierebbero il carcere e la multa.

“Se venisse approvata questa proposta di legge, le coppie, sia omosessuali che eterosessuali, che ricorrono all’estero alla GPA rischiano di essere sottoposte a un procedimento penale. Si parla di quelle che intendono farlo nel futuro, visto che la legge tendenzialmente dispone per l’avvenire e, come afferma l’articolo 25 della Costituzione, non si può essere incriminati per una condotta che non è reato nel momento in cui viene praticata. Se la GPA diventasse reato universale i bambini potrebbero ritrovarsi con uno o entrambi i genitori arrestati, una volta condannati per questo reato” ha dichiarato il giurista Angelo Schillaci, professore associato di Diritto pubblico comparato alla Sapienza, a Fanpage.it.

Le opposizioni puntano alla regolamentazione

Le opposizioni hanno presentato un ddl che prevede una regolamentazione della Gpa sociale, con un testo elaborato dall’associazione Luca Coscioni e depositato dal senatore di Italia Viva, Ivan Scalfarotto. “Il testo interviene in senso opposto alla pdl Varchi sulla gravidanza per altri come reato universale ovvero perseguibile anche se commesso all’estero, in contrasto con qualsiasi principio di diritto penale e internazionale e come tale giuridicamente inapplicabile” ha spiegato l’associazione. “Il disegno di legge sulla gravidanza per altri solidale condanna fermamente ogni forma di sfruttamento e commercializzazione prevedendo un reato specifico per la piena tutela delle persone che con generosità forniscono disponibilità per poter portare avanti un gravidanza per chi non può e mettendo al centro i diritti di tutte le persone coinvolte e garantendo l’accesso a questa tecniche di fecondazione assistita per tutti coloro che ne hanno bisogno con la tutela assoluta dei nati in Italia o all’estero” ha aggiunto.