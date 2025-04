Disagi ferroviari in Puglia: treni in ritardo e cancellazioni

Un pomeriggio di disagi per i pendolari

Nel pomeriggio di oggi, la circolazione ferroviaria tra Trani e Bisceglie ha subito gravi disagi a causa di un guasto tecnico che ha coinvolto l’Intercity Milano-Lecce. A partire dalle 17, i passeggeri hanno dovuto affrontare un’attesa estenuante, con un solo binario disponibile per il transito dei treni.

Questo ha portato a ritardi significativi e a cancellazioni che hanno colpito non solo i viaggiatori diretti verso il Salento, ma anche quelli del Frecciarossa Lecce-Milano, che ha accumulato ben 120 minuti di ritardo.

Le conseguenze del guasto tecnico

Il problema tecnico, che ha costretto i tecnici di Trenitalia a intervenire, ha bloccato il treno mentre lasciava la stazione di Trani. L’intervento ha richiesto oltre due ore, durante le quali i passeggeri sono stati costretti a rimanere in attesa, creando un clima di nervosismo e frustrazione. Molti viaggiatori hanno espresso il loro disappunto sui social media, lamentando una gestione inadeguata della situazione e la mancanza di informazioni tempestive.

Le reazioni dei viaggiatori

Le testimonianze dei pendolari sono eloquenti: “Viaggio coi treni da oltre 20 anni e non ho mai visto una disorganizzazione simile”, ha commentato un utente sui social. Altri hanno segnalato la difficoltà di spostarsi tra i binari, con disabili, anziani e bambini costretti a muoversi in condizioni precarie. La situazione ha suscitato indignazione, con molti che hanno definito inaccettabile il trattamento riservato ai viaggiatori. “Vergogna”, è stato il commento di un altro passeggero, evidenziando la necessità di un miglioramento nei servizi ferroviari.

Un futuro incerto per il trasporto ferroviario

Questi eventi sollevano interrogativi sul futuro del trasporto ferroviario in Puglia e sulla capacità di Trenitalia di gestire situazioni di emergenza. La fiducia dei pendolari è messa a dura prova da episodi come questo, che non solo compromettono la puntualità dei servizi, ma anche la sicurezza e il comfort dei viaggiatori. È fondamentale che vengano adottate misure efficaci per prevenire simili disagi in futuro e garantire un servizio ferroviario all’altezza delle aspettative dei cittadini.