Uno dei luoghi più conosciuti e amati del Salento non esiste più: maltempo e mareggiate hanno cancellato l'arco dei faraglioni di Sant'Andrea

Per tantissime persone, residenti della zona ma anche turisti, è un colpo al cuore durissimo dal quale sarà difficile riprendersi. Ovvero il crollo, avvenuto nelle scorse ore, di un ‘monumento della natura’, un luogo iconico amato e fotografato migliaia di volte ma, a causa del maltempo, cancellato per sempre. Si tratta dei faraglioni di Sant’Andrea, meglio noti come l’arco dell’amore di Melendugno, in Salento, crollato e distrutto irreparabilmente.

Crolla l’arco dell’amore di Melendugno: distrutto per sempre il luogo iconico del Salento

L’imponente arco dei faraglioni di Sant’Andrea, in Puglia, non esiste più. É letteralmente collassato, sbriciolandosi in mare, a causa dell’ondata di maltempo che ha investito il sud Italia provocando violente mareggiate che non hanno risparmiato il litorale salentino. Il luogo, tutti lo conoscono come arco dell’amore, è era da tempo monitorato in virtà della sua pericolosità geologica. In tanti lo visitavano per scattare una foto ricordo o un selfie di una location magica ed emozionante.

Non vi sarebbero molti dubbi in merito alle cause del crollo: le forti piogge accompagnate dalle intense mareggiate che negli ultimi giorni hanno investito la zona. In merito a quanto accaduto è intervenuto il sindaco di Melendugno definendolo “un colpo al cuore durissimo”. Maurizio Cisternino ha dichiarato: “Sparisce uno dei tratti turistici più famosi della nostra costa e dell’Italia intera.

Una icona del nostro territorio e frantumata dispersa in mare e il dispiacere coinvolge me come primo cittadino e tutta la comunità che ama le nostre località. Purtroppo però la natura fa il suo corso e a volte quello che da poi riprende, sono momenti questi così delicati in cui anche le parole forse non hanno il peso giusto per descrivere cosa accade nel cuore di chi in questi territori ci ha trascorso infanzia adolescenza e tutto il resto della vita”.