Disoccupazione Italia a ottobre 2026: sopra la media UE

Disoccupazione Italia a 6,2% a ottobre 2026, sopra la media UE. Inflazione, PIL e debito pubblico in dettaglio

Il tasso di disoccupazione in Italia a ottobre 2026 è del 6,2%, in aumento di 0,2 punti rispetto al periodo precedente e sopra la media UE del 6,1%. Lo scarto rispetto alla media europea è di 0,1 punti.

L’inflazione, misurata dall’indice armonizzato dei prezzi al consumo (HICP), è salita al 4,1% a settembre 2026, con un aumento di 0,9 punti rispetto al periodo precedente.

La crescita del PIL nel secondo trimestre 2026 è stata dello 0,2%, in calo di 0,1 punti rispetto al trimestre precedente. Questo valore è significativamente sotto la media UE, che si attesta allo 0,7%, con uno scarto di -0,5 punti.

Il debito pubblico italiano si attesta al 137,1% del PIL nel 2025, in aumento di 2,4 punti rispetto all’anno precedente.

La media UE è dell’81,7%, con uno scarto di 55,4 punti. Secondo i dati Eurostat, il quadro economico italiano mostra una disoccupazione leggermente sopra la media europea, un’inflazione in aumento, una crescita del PIL in rallentamento e un debito pubblico in crescita.