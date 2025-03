Il dissequestro dell’appartamento

Il segnerà per sempre la memoria dei familiari di Pierina Paganelli, la 78enne tragicamente uccisa nel garage di via del Ciclamino a Rimini. Dopo un lungo periodo di indagini e accertamenti, la squadra mobile ha finalmente consegnato la notifica di dissequestro dell’appartamento ai figli della vittima. Questo evento segna una tappa importante nel processo di elaborazione del lutto e nella ricerca di giustizia per la famiglia.

Le indagini in corso

Il giudice per le indagini preliminari, Vinicio Cantarini, ha fissato per il 14 marzo un’udienza cruciale. Durante questa udienza, verranno presentati i risultati delle relazioni peritali riguardanti il Dna, i dispositivi elettronici e le immagini delle telecamere della farmacia San Martino, che potrebbero fornire elementi fondamentali per chiarire le dinamiche dell’omicidio. Le indagini continuano a essere al centro dell’attenzione pubblica, con la comunità locale che attende risposte e giustizia.

Il contesto sociale e le reazioni

Il caso di Pierina Paganelli ha scosso profondamente la comunità di Rimini, portando a una riflessione collettiva sulla sicurezza e sulla violenza domestica. Molti cittadini hanno espresso la loro solidarietà alla famiglia della vittima, partecipando a manifestazioni e incontri per sensibilizzare l’opinione pubblica su questi temi. La restituzione dell’appartamento rappresenta non solo un passo verso la normalità per i familiari, ma anche un simbolo di speranza per tutti coloro che si trovano a fronteggiare situazioni simili.