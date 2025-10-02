Il Grande Fratello è appena iniziato, ma nella Casa le dinamiche sono già esplosive. Tra notti insonni, discussioni surreali e prime scintille di gossip, una protagonista in particolare si è subito distinta: Grazia Kendi. Energica, diretta e senza peli sulla lingua, la venticinquenne originaria di Grosseto ha portato in poche ore un mix di ironia, sincerità e tensione.

Amore e gossip: il cuore di Grazia Kendi tra indiscrezioni e passato sentimentale

Fin dal suo ingresso nella casa del Grande Fratello, Grazia Kendi ha attirato l’attenzione non solo per il carattere esplosivo, ma anche per la sua vita sentimentale. Come riportato da Gabriele Parpiglia nella newsletter Chicchi di Gossip, sembrerebbe che la venticinquenne originaria di Grosseto non abbia il cuore libero. Il nome del presunto fortunato sarebbe Raul Dumitras, volto di Temptation Island, che partecipò con la sua allora fidanzata Martina De Ioannon.

Durante le conversazioni nella Casa, Grazia ha confermato di non essere attualmente fidanzata, raccontando di essersi lasciata sei mesi fa dopo tre anni di relazione: “Pensavo che avremmo avuto un figlio biondo con gli occhi azzurri”, ha dichiarato. Ha poi parlato di un precedente fidanzato conosciuto a Malta, con cui ha convissuto: “Ci siamo lasciati più o meno insieme”.

“Divento pazza!”, il Grande Fratello è appena iniziato ma Grazia Kendi sclera in piena notte

Grazia Kendi ha iniziato la sua avventura al Grande Fratello con grande energia, affrontando subito piccoli contrasti con i coinquilini. Dopo un litigio per delle cipolle, la concorrente ha vissuto uno dei suoi primi momenti iconici: uno sclero notturno destinato a diventare virale. La venticinquenne non riusciva a dormire a causa degli schiamazzi dei compagni e, quando dei cuscini sono volati da un letto all’altro, ha perso completamente la pazienza.

“Ve lo sto giurando, se vola un cuscino ve lo infilo in bocca e ve lo faccio uscire dall’altra parte. Se non mi fate dormire divento una pazza adesso. Ho sonno e dovete avere rispetto delle persone che si devono riposare perché alle 4 di pomeriggio sembriamo degli zombie”.

Questi episodi hanno confermato al pubblico il carattere schietto e diretto di Grazia, pronto a regalare grandi momenti di intrattenimento.