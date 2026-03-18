Diversificare le forniture energetiche: Eni, Venezuela e rotte extra-golfo

Crosetto evidenzia che lo Stretto di Hormuz incide poco sul petrolio italiano, mentre il GNL dal Qatar pesa sui costi: la risposta è diversificare e puntare su alleanze multilaterali

La tensione attorno allo Stretto di Hormuz ha riacceso il dibattito sulla sicurezza delle forniture energetiche e sul ruolo dell’Italia nello scacchiere internazionale. Il ministro della Difesa ha spiegato che Milano sta lavorando per mettere in campo canali alternativi, affidandosi soprattutto alle grandi compagnie energetiche per esplorare opzioni che vanno dal Venezuela ai Paesi africani fino all’Indonesia. In questo quadro strategico, la priorità non è tanto la reperibilità del greggio quanto l’andamento dei prezzi, che può determinare impatti significativi sull’economia domestica.

La linea scelta dal governo è di cautela e multilateralismo: evitare coinvolgimenti militari diretti e cercare soluzioni nell’ambito di accordi internazionali. Pur trovando parole di rassicurazione sulla disponibilità del petrolio sul mercato globale, il nodo che preoccupa gli analisti rimane il gas liquido importato, soprattutto dal Qatar, che rappresenta una quota rilevante del fabbisogno nazionale. Di conseguenza, la strategia si concentra sulla diversificazione e sulla capacità di contenere gli effetti dei rialzi dei prezzi.

Come cambiano le rotte e le fonti

Il governo ha incaricato le grandi imprese energetiche, in particolare ENI, di sondare alternative che riducano la dipendenza dalle rotte tradizionali. È emersa la possibilità di intensificare i rapporti con paesi dell’America Latina come il Venezuela, con fornitori africani e con mercati asiatici come l’Indonesia. L’obiettivo è costruire una rete di approvvigionamento più ampia e flessibile, in modo che eventuali interruzioni nello Stretto non si traducano automaticamente in carenze fisiche di greggio sul territorio nazionale.

Paesi coinvolti e logistica delle forniture

Tra le opzioni valutate ci sono accordi commerciali e logistici che richiedono tempo per essere consolidati: contratti di lungo periodo, adeguamento della flotta di navi cisterna e investimenti nelle infrastrutture portuali. Il concetto di diversificazione qui non è solo geografico ma anche tecnico, perché prevede la combinazione di forniture via nave, via terra e la possibilità di ricorrere a scorte strategiche. Questo processo riduce il rischio di interruzioni ma non azzera la vulnerabilità ai cambiamenti di prezzo sui mercati internazionali.

Il vero problema: il prezzo e il gas liquido

Secondo il ministro, il contributo del petrolio proveniente dallo Stretto di Hormuz è relativamente modesto rispetto al fabbisogno nazionale: si parla di una quota limitata che può essere reindirizzata su altri mercati. Diverso è il discorso per il GNL proveniente dal Qatar, che copre una porzione significativa della domanda italiana. In questo caso la criticità non è tanto la disponibilità fisica quanto l’oscillazione dei prezzi, perché un aumento del costo del gas si propaga rapidamente nella bolletta delle famiglie e nei costi di produzione delle imprese.

Effetti sull’economia reale

Un salto dei prezzi energetici può frenare la crescita e comprimere i margini delle imprese, in particolare quelle energivore. Le famiglie subiscono impatti diretti su bollette e spese quotidiane; le aziende vedono aumentare i costi operativi e la competitività internazionale può risentirne. Per questo motivo la politica nazionale valuta strumenti di contenimento dei prezzi e misure di supporto temporaneo, ma riconosce che molte dinamiche restano vincolate a tensioni geopolitiche più ampie e all’andamento dei mercati globali.

Difesa, cooperazione internazionale e ruolo dell’Italia

Sul fronte della sicurezza il messaggio ufficiale è chiaro: l’Italia non intende inviare forze che possano essere interpretate come partecipazione a un conflitto. La proposta avanzata è di puntare su missioni multilaterali sotto l’egida del Onu, con mandati chiari per la protezione dei corridoi marittimi e delle rotte commerciali. In caso di impegni di questo tipo, la partecipazione italiana sarebbe comunque subordinata al voto del Parlamento, a garanzia della trasparenza e della legittimazione democratica delle scelte.

Parallelamente, la crisi ha riacceso il dibattito sulla difesa europea e sull’urgenza di rendere le forze armate nazionali più interoperabili. Il ministro ha sottolineato che non esisterà una singola forza militare continentale, ma che mettendo insieme capacità complementari si può raggiungere un livello di deterrenza più credibile. A questo si aggiunge la consapevolezza che le guerre moderne non sono più quelle di qualche anno fa: droni, guerra cibernetica e attacchi che spaziano dal sottosuolo fino allo spazio richiedono strumenti e coordinamento nuovi.

In sintesi, la strategia italiana punta a garantire la continuità delle forniture tramite diversificazione e relazioni internazionali rafforzate, a contenere gli effetti negativi dei rincari energetici e a favorire un approccio multilaterale nella gestione della sicurezza marittima e della difesa. Il successo di questa politica dipenderà dalla capacità di coniugare scelte industriali, negoziati diplomatici e decisioni politiche che tutelino sia la sicurezza energetica sia l’equilibrio economico nazionale.