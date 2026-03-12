Dl Sicurezza n. 23/2026: il dossier «assalto alla Costituzione» al Senato

La presentazione in Senato del dossier «assalto alla Costituzione» mette in luce possibili rischi per il diritto di manifestare e avvia una mobilitazione politica e sociale

Il 12 marzo 2026, nella Sala Caduti di Nassirya del Senato, è stato presentato il dossier intitolato «Assalto alla Costituzione», redatto da Giuristi Democratici e promosso su iniziativa del senatore Peppe De Cristofaro. L’incontro ha riunito parlamentari, giuristi, attivisti e rappresentanti della società civile per discutere le ragioni che, secondo gli estensori del documento, rendono il Dl Sicurezza n. 23/2026 problematico dal punto di vista costituzionale. In sala erano presenti, tra gli altri, la senatrice Ilaria Cucchi, Antonello Ciervo, Marica Di Pierri, Luca Blasi, Guy Davidi e Gianluca Peciola, che hanno contribuito al confronto pubblico.

Il dossier propone una lettura complessiva delle norme introdotte dal decreto e delle possibili conseguenze pratiche per chi esercita il diritto di protestare. Gli autori mettono in guardia rispetto a un mutamento negli equilibri di potere tra istituzioni e a un possibile irrigidimento delle tutele di libertà fondamentali, cardine dell’ordinamento costituzionale. Alla presentazione hanno partecipato figure istituzionali e della società civile per chiarire dati, argomentazioni giuridiche e scenari politici legati all’applicazione delle nuove normative.

Le critiche legali al decreto

Il nucleo della contestazione si concentra sulle modifiche che, secondo il dossier, potrebbero incidere sulla separazione dei poteri e sull’effettiva possibilità di esprimere dissenso. Il testo evidenzia come alcune previsioni del Dl Sicurezza n. 23/2026 rischino di trasformare comportamenti di protesta in ipotesi sanzionabili penalmente, con effetti diretti su attivisti, movimenti sociali e persone migranti. Gli esperti presenti hanno illustrato quali norme appaiono incompatibili con disposizioni costituzionali, richiamando principi come il rispetto della libertà di manifestazione e la tutela del pluralismo democratico, che sono alla base dello stato di diritto.

Analisi delle criticità e categorie coinvolte

Il dossier passa in rassegna gli articoli del decreto e propone interpretazioni giuridiche che segnalano margini di illegittimità. Tra le categorie più esposte, sono stati indicati i manifestanti, le organizzazioni che promuovono mobilitazioni civili e le persone migranti, i cui spazi di tutela potrebbero ridursi se le nuove norme venissero applicate in modo restrittivo. Come sottolineato dagli intervenuti, la questione è tanto giuridica quanto pratica: si tratta di capire se e come le regole potranno incidere sulla agibilità democratica nei contesti urbani e nelle piazze.

Posizioni politiche e appelli alla difesa del dissenso

Durante l’incontro il senatore De Cristofaro e la senatrice Cucchi hanno collegato il decreto ad altri dossier istituzionali in discussione, parlando di un quadro più ampio che, a loro avviso, tende a concentrare poteri nell’esecutivo e a comprimere i controlli. In particolare, è stata richiamata la questione della cosiddetta separazione delle carriere e il tema del premierato, riforme percepite come elementi di un disegno che modifica gli equilibri costituzionali. La posizione espressa dagli intervenuti è stata netta: difendere la libertà di manifestare è essenziale per una democrazia sana.

La risposta della società civile e le mobilitazioni

Non solo parole: la rete No Kings, rappresentata da Luca Blasi, ha annunciato una mobilitazione nazionale con una grande marcia a Roma per il 27 e 28 marzo, affiancata da uno spettacolo con artisti come Ditonellapiaga, Daniele Silvestri, Mannarino e Rancore. L’evento è stato descritto come un «preludio» a una manifestazione di massa, pensata per portare in piazza una risposta collettiva contro il sovranismo e le tensioni internazionali legate alle guerre, secondo gli organizzatori. Questo elemento dimostra come il dibattito giuridico si intrecci con pratiche di mobilitazione sociale.

Prospettive immediate e approfondimenti

Gli organizzatori hanno sottolineato che il dossier non si limita a una denuncia politica, ma offre elementi di analisi tecnica destinati a supportare ricorsi e azioni di contrasto giuridico. È stata ricordata la necessità di un confronto pubblico e istituzionale che includa magistrati, giuristi e rappresentanti della società civile per valutare le eventuali violazioni costituzionali. La registrazione dell’incontro è stata resa disponibile per chi volesse approfondire i passaggi tecnici illustrati dai relatori, a testimonianza della volontà di mantenere il dibattito aperto e documentato.

Conclusione: perché il dibattito resta aperto

La presentazione del 12 marzo 2026 ha riunito attori diversi attorno all’analisi del Dl Sicurezza n. 23/2026 e ha messo in luce tensioni che travalicano la singola norma: si tratta di capire quale spazio si intende garantire al dissenso in una democrazia contemporanea. Confronti pubblici come questo tendono a chiarire termini giuridici complessi e a costruire risposte collettive. L’esito politico e giudiziario delle prossime settimane sarà determinante per stabilire se le critiche mosse nel dossier confluiranno in ricorsi, emendamenti o in mobilitazioni civili su larga scala.