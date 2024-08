Dolce e Gabbana lancia 'Fefé', il primo profumo per cani della Maison

Dolce e Gabbana lancia 'Fefé', il primo profumo per cani della Maison

Dolce&Gabbana presenta il primo profumo per cani: è stato sviluppato in una formula alcohol free da Emilie Coppermann

L’affetto per Fefé, il cagnolino di Domenico Dolce e del suo compagno Guilherme Siqueira, è stato fonte d’ispirazione dell’ultima creazione di Dolce&Gabbana. Arriva sul mercato il primo profumo per cani con la collaborazione di Emilie Coppermann.

Il primo profumo per cani Dolce&Gabbana

Emilie Coppermann, creatrice da oltre 20 anni di fragranze per case di moda e designer, si è cimentata in questa nuova avventura olfattiva.

La combinazione della fragranza è data da caldi e avvolgenti sentori di ylang ylang, tocchi freschi e puliti di muschio e tratti legnosi di sandalo. Il prodotto è stato approvato da etologi, veterinari e proprietari di cani garantisce la sua sicurezza: non irrita né occhi né cute.

Profumo per cani certificato Safe Pet Cosmetics

Il profumo è stato certificato secondo il disciplinare «Safe Pet Cosmetics», l’unico protocollo volontario conferito da Bureau Veritas Italia che applica le stesse norme che regolano i cosmetici a uso umano, a garanzia della sicurezza e del rispetto per il nostro amico a quattro zampe.

Costo del profumo Fefé

Il profumo per cani Fefé è racchiuso in un flacone di vetro, laccato verde, sigillato con un tappo di metallo rosso e decorato con una zampa a rilievo, placcata in oro 24 carati.

Il profumo è disponibile dal oggi, giovedì 1 agosto, nelle boutique Dolce&Gabbana e su dolcegabbana.com, al costo di 99euro.