Dolore a Salerno per la scomparsa di Saverio Santoro

L'addio terreno ed il dolore a Salerno per la scomparsa di Saverio Santoro, salutato nella chiesa dei campi di Giovi dalla famiglia e dagli amici

Dolore a Salerno per la prematura scomparsa di Saverio Santoro, il funerale dello stimato 55enne ha dato la cifra della considerazione e dell’affetto di cui godeva.

Saverio santoro è morto per una serio problema che ha minato la sua salute in maniera irreversibile e la sua morte ha gettato nello sconforto quanti lo conoscevano e ne stimavano le qualità umane.

Dolore per la scomparsa di Saverio Santoro

Saverio Santoro aveva 55 anni e la notizia della sua dipartita sta facendo in queste ore il giro dei social. Lo sta facendo, come spiegano i media, “provocando un immenso dolore in quanti lo conoscevano”.

Per lo stimato 55enne l’ultimo saluto ha rappresentato un momento di dolore e raccoglimento intorno alla famiglia di un uomo benvoluto da tutti.

Commovente funerale ai Campi di Giovi

Il funerale è stato celebrato il 28 dicembre alle ore 11 presso la Chiesa di Santa Maria dei Campi di Giovi. Da quanto si apprende Saverio lascia il figlio Gaetano, la mamma Anna e la sorella Saba. A dare notizia della prematura scomparsa del 55enne sono stati quasi tutti i media locali del Salernitano, a testimonianza del grado di stima per il defunto e del dolore che la sua morte ha innescato anche in amici e semplici conoscenti.

Tanti i messaggi di cordoglio che sui social sono arrivati ai congiunti dell’uomo.