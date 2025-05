Un momento di grande dolore

Il duomo di Monreale ha ospitato una cerimonia straziante per i funerali di Alessandro Turso, Massimo Pirozzo e Andrea Miceli. La comunità si è riunita per onorare la memoria di tre giovani vite spezzate, mentre i familiari hanno espresso il loro profondo dolore e la loro indignazione. “Come si può perdonare una cosa del genere?” ha esclamato il fratello di Pirozzo, evidenziando la mancanza di sostegno da parte delle istituzioni.

La sua richiesta di giustizia risuona forte, mentre il dolore per la perdita si mescola con la frustrazione per l’assenza di risposte.

Appelli alla responsabilità delle istituzioni

La cognata di Andrea Miceli ha rivolto un appello ai giovani, esortandoli a riflettere sull’importanza della vita e a fuggire da situazioni pericolose. “Non è possibile che non ci fosse una sola pattuglia quella notte in strada”, ha dichiarato, sottolineando la necessità di una maggiore presenza delle forze dell’ordine. La madre di Pirozzo ha descritto il figlio come “bello come il sole”, un giovane pieno di vita e progetti, la cui perdita ha lasciato un vuoto incolmabile.

Il messaggio del sindaco di Monreale

Il sindaco di Monreale, Arcidiacono, ha condiviso il suo dolore, affermando che “vanno via sempre i migliori”. Ha descritto i giovani come angeli che, con il loro sacrificio, hanno dato alla comunità la possibilità di riflettere e di cercare la libertà. “Monreale non è in ginocchio per paura, ma per commemorare questi ragazzi e il coraggio che hanno avuto”, ha aggiunto, evidenziando la necessità di un cambiamento. Un messaggio di speranza e di resistenza, che si scontra con la dura realtà di una violenza che continua a colpire.

Un grido di protesta

In un gesto di protesta, uno striscione affisso vicino al Duomo recita: “Basta con Gomorra e Mare Fuori, Qui si muore davvero”. Questo messaggio rappresenta il desiderio di una comunità stanca di subire la violenza e la criminalità, chiedendo un cambiamento radicale. La tragedia di Monreale non è solo un evento isolato, ma un sintomo di un problema più ampio che richiede attenzione e azioni concrete da parte delle autorità.