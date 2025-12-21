Morta Alessia Coppari, 35 anni: Treia piange la giovane conosciuta per il suo sorriso e la gentilezza, un vuoto per amici, familiari e la comunità.

Treia è sotto choc per la morte di Alessia Coppari, 35 anni. La giovane, nota per il suo sorriso e la gentilezza, lascia un vuoto nella comunità che in queste ore si stringe attorno alla sua famiglia.

Un dolore improvviso che sconvolge Treia: Alessia Coppari morta a 35 anni, le cause

La comunità di Treia, in provincia di Macerata, è stata scossa dalla tragica scomparsa di Alessia Coppari, stroncata a soli 35 anni da un’embolia improvvisa.

Come riportato dal Corriere Adriatico, mercoledì scorso, dopo aver avvertito un forte dolore a una gamba, Alessia è stata accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale di Macerata dalla madre. Purtroppo, le condizioni della giovane sono rapidamente peggiorate: nonostante le cure, il quadro clinico è rimasto critico e, dopo due giorni, è stata dichiarata la morte cerebrale.

Il sindaco Franco Capponi ha espresso il cordoglio dell’amministrazione e della comunità: “Era una ragazza bravissima, così come la sua famiglia, che conosco molto bene. Esprimo il mio cordoglio personale e quello dell’amministrazione comunale di Treia”. Chi la conosceva ricorda Alessia come una persona gentile, discreta e sempre sorridente. Un’amica racconta: “Era estremamente cordiale, educata e generosa. Aveva un modo di fare che ti restava dentro”.

L’improvviso dolore, poi il ricovero urgente: la decisione dei genitori in ospedale

Nel momento più drammatico, la famiglia di Alessia ha trasformato il dolore in un atto di straordinaria generosità: grazie alla volontà già espressa dalla giovane sulla propria carta d’identità, il fegato e le cornee sono stati donati a pazienti in lista d’attesa.

L’intervento, coordinato dalla dottoressa Valeria Zompanti e realizzato dal Nitp in collaborazione con l’equipe dell’ospedale di Macerata, ha rappresentato un’ulteriore prova di solidarietà. Il direttore generale dell’Ast di Macerata, Alessandro Marini, ha sottolineato: “La nostra riconoscenza e vicinanza vanno alla giovane donna per il gesto generoso di altruismo già espresso in vita, e alla famiglia che ha trasformato il dolore della perdita in un dono d’amore per gli altri“.

I funerali si terranno il 22 dicembre alle ore 10 presso il Santuario del Santissimo Crocifisso di Treia, lasciando un’eredità di vita e solidarietà.