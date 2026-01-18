Tensioni, musica e emozioni a Domenica In con Mara Venier: dallo scontro tra Marini e Mammucari agli omaggi a Dallara e Ponti Junior.

Domenica In del 18 gennaio ha mescolato tensione e commozione: tra il botta e risposta in diretta tra Valeria Marini e Teo Mammucari e le lacrime di Mara Venier per gli omaggi a Tony Dallara e a Carlo Ponti Junior, la puntata ha alternato polemiche, musica e ricordi che hanno catturato il pubblico di Rai 1.

Botta e risposta a Domenica In: Valeria Marini provoca Teo Mammucari

Domenica In

, su Rai 1, ha regalato momenti di forte tensione durante la puntata del 18 gennaio, in particolare tra Valeria Marini e Teo Mammucari. L’attrice, ospite per ricordare la sua esperienza a Sanremo con Mike Bongiorno, ha deciso di concludere il racconto con un omaggio musicale: una cover di La solitudine di Laura Pausini.

Tuttavia, la performance, segnata da diverse stonature, non ha ricevuto il favore del pubblico né quello di Mammucari, impegnato nello sketch con i Cugini di Campagna. “Valeria, non puoi cantare Laura Pausini. Sei imbarazzante”, ha commentato senza mezzi termini, scatenando l’immediata reazione della Marini: “Teo, basta”, ha ripetuto più volte, visibilmente infastidita.

Emozioni a Domenica In: Mara Venier in lacrime

Accanto agli episodi di tensione, la puntata ha regalato anche intense emozioni. Mara Venier ha aperto il programma con un commosso ricordo di Tony Dallara, recentemente scomparso: “Un grande abbraccio a Patrizia e alle sue figlie”, ha detto, mandando un bacio verso il cielo. La conduttrice ha ricordato le sue canzoni immortali – Romantica e Come prima – e la dolcezza dell’artista: “Nel corso della mia carriera ho incontrato veramente tante persone, ma Tony mi rimarrà sempre nel cuore. Fai buon viaggio”.

Un altro momento toccante è arrivato con l’intervista a Carlo Ponti Junior, figlio di Sophia Loren, alla sua prima apparizione a Domenica In. Il direttore d’orchestra ha presentato lo spettacolo teatrale Celebrating Sophia Loren – The Italian Icon, accompagnato dal tenore Pasquale Esposito, che ha eseguito Mamma dedicandola alla Venier: “Voglio dedicarti Mamma perché sei la mamma della Rai”. La conduttrice non ha trattenuto le lacrime, ammettendo: “Impossibile non emozionarsi davanti a questa canzone”.