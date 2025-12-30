Mara Venier ha chiuso il 2025 lavorativo con l’ultima puntata dell’anno solare del suo storico programma “Domenica In” ma subito dopo essere uscita dallo studio si è recata in ospedale per combattere la sua battaglia che la sta provando da tanto tempo, scopriamo cosa le è accaduto e quali sono le sue condizioni di salute.

La maculopatia, un problema da non sottovalutare

La maculopatia è una malattia della Macula, ovvero la parte centrale della retina, si può sviluppare per svariate motivazioni, per vecchiaia o perché si è affetti da diabete.

Per curarla è necessario ricorrere a diversi interventi chirurgici e i sintomi principali sono una difficoltà a vedere e a distinguere i volti oltreche a guidare.

Una diagnosi precoce permette di limitare il danno che essa causa e di intervenire con una serie di terapie mirate.

L’intervento subito da “Zia Mara”

Mara Venier ha pubblicato una storia Instagram con la didascalia “chiudo l’anno così” ed un suo selfie dal letto della clinica dove è stata operata.

La conduttrice difatti soffre da tempo di maculopatia e si è sottoposta a svariati interventi negli anni. Come riportato da AdnKronos ha ringraziato il Dott. Andrea Cusumano per la riuscita dell’operazione.

Ora per lei è giunto il momento di riposare e recuperare le energie per iniziare con slancio il 2026 di “Domenica In”.