Come sta Fabio Concato: il cantautore racconta le terapie, la vita quotidiana e la voglia di tornare a fare musica. L'annuncio a sorpresa sui social.

Dopo mesi di silenzio forzato a causa della malattia, Fabio Concato, storico cantautore italiano, torna a farsi sentire con un messaggio ricco di emozione e gratitudine. Tra ricordi, riflessioni e speranza per il futuro, l’artista racconta la sua battaglia contro il tumore, il desiderio di tornare sui palchi e la mancanza degli incontri con il pubblico e i suoi musicisti.

Ecco come sta.

Fabio Concato annuncia ai fan la diagnosi di tumore

Questa estate Fabio Concato, celebre cantautore autore di successi come Domenica bestiale e Fiore di maggio, ha sorpreso fan e colleghi annunciando di dover interrompere il suo tour a causa di un tumore. Sul suo profilo social aveva scritto: “Cari amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore”, spiegando che la scoperta della malattia lo aveva costretto a cancellare gli appuntamenti live estivi per concentrarsi sulle cure.

Nonostante tutto, Concato aveva assicurato di affrontare il percorso con fiducia, promettendo di tenere aggiornati i suoi sostenitori e ringraziando chi gli aveva espresso affetto e sostegno.

Come sta Fabio Concato: l’annuncio a sorpresa sulle cure contro il tumore

A distanza di mesi, il cantautore è tornato sui social con un messaggio ricco di emozione e speranza. “Cari amici, vi aggiorno sul mio stato di salute. Tutto procede bene, fatto salvo qualche piccolo intoppo dovuto alle terapie. Sono quasi sempre sereno – che non è poca cosa -, e ottimista, con una gran voglia di rivedervi e di cantare insieme”, ha scritto.

Concato ha poi confessato: “Mi mancano i viaggi, gli incontri, i vostri abbracci e fianco i vostri selfie – forse sto invecchiando – E poi mi mancano tanto i miei musici: sul palco e fuori.

L’artista ha concluso con un augurio sincero per il Natale e la promessa che la sua vita di “musico ambulante” ricomincerà presto, facendo di tutto perché ciò accada.