Fabio Concato annuncia di avere un tumore e sospende i concerti estivi: i primi aggiornamenti e la reazione dei fan.

Fabio Concato, da sempre apprezzato per la sua lunga e brillante carriera musicale, ha condiviso con i fan una notizia delicata: gli è stato diagnosticato un tumore. Nonostante la difficoltà della situazione, il cantautore ha voluto rassicurare il pubblico, sottolineando di affrontare il percorso con serenità e positività.

Il successo di Fabio Concato

Fabio Concato, classe 1953, è uno dei cantautori più apprezzati della musica italiana, famoso per brani come Domenica bestiale, Tienimi dentro te, Rosalina, Guido piano e Fiore di maggio, dedicata alla figlia Carola.

Dopo l’inizio negli anni Settanta con il gruppo I Mormoranti, Concato ha intrapreso la carriera da solista, ottenendo un successo internazionale negli anni Ottanta e continuando a pubblicare album e a esibirsi dal vivo negli anni Novanta e Duemila.

Diagnosi di tumore per Fabio Concato: concerti annullati, ma rassicura i fan

Fabio Concato, 72enne cantautore milanese al secolo Fabio Piccaluga, ha comunicato ai fan di essere affetto da un tumore. La notizia arriva dopo la cancellazione delle date del tour estivo previste a luglio e agosto, inizialmente motivate dallo staff dell’artista “per motivi di salute e accertamenti medici”. A chiarire in modo definitivo le ragioni degli annullamenti è stato lo stesso Concato tramite un post sui social, dove ha voluto rassicurare i fan sul suo stato d’animo:

“Cari Amici, devo dirvi che sono stato costretto a interrompere i concerti a fine giugno a causa di un tumore. Mi sto curando con molta fiducia e sono tranquillo. Appena possibile sarà mia premura aggiornarvi in proposito. Intanto ringrazio infinitamente tutti coloro che mi hanno scritto manifestando la loro apprensione e il loro affetto. Ci sentiamo presto e vi abbraccio”

L’annuncio è stato accolto da una grande ondata di affetto da parte del pubblico, che ha espresso vicinanza e incoraggiamento all’artista in questo momento delicato.