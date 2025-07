Fabio Concato, noto cantautore amato da diverse generazioni, ha deciso di annullare i prossimi concerti in programma. A comunicarlo è stato lo staff dell’artista, che ha voluto spiegare in modo chiaro e trasparente i motivi dietro questa scelta improvvisa.

Fabio Concato, dopo i rinvii arriva lo stop ufficiale

Nelle settimane scorse, tramite vari post sui suoi canali social, Fabio Concato aveva segnalato la necessità di posticipare alcune date del suo tour a causa di circostanze impreviste.

Ora, con la conferma ufficiale dello stop ai concerti, il cantautore e il suo staff forniscono tutte le informazioni utili per i fan che intendono ottenere il rimborso, invitandoli a rivolgersi direttamente ai punti vendita dove hanno acquistato i biglietti.

I fan, naturalmente, sono rimasti sorpresi dalla notizia e attendono con ansia ulteriori dettagli sulle possibili ripercussioni e sul futuro della carriera live del cantante.

Fabio Concato, stop ai concerti: l’annuncio ufficiale dello staff

Attraverso il profilo social del cantautore, lo staff ha diffuso un comunicato che conferma l’annullamento dei prossimi concerti di Luglio e Agosto. Nel messaggio si specifica che i fan potranno richiedere il rimborso dei biglietti acquistati, seguendo le procedure indicate dai circuiti di vendita presso cui è stato effettuato l’acquisto.

“Per motivi di salute e accertamenti medici, si annullano i concerti di Fabio Concato di luglio e agosto”.

Al momento non sono stati forniti dettagli precisi sulle cause che hanno portato alla decisione di sospendere i concerti. Rimane alta l’attesa per capire come si evolverà la situazione e se ci saranno nuove date in programma.