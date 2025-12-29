Domenica In, pesante botta e risposta che coinvolge Mara Venier e lascia il p...

Mara Venier ed il quasi possibile triste sipario con Teo Mammucari, salvato in "calcio d'angolo" dalla prontezza dell'ex conduttore. Un momento che ha coinvolto ospiti e pubblico.

Domenica In ha mandato in archivio il 2025 con l’ultima puntata dell’anno, il talk show del pomeriggio domenicale su Rai 1 ha saputo intrattere i telespettatori con momenti toccanti ma anche con la leggiadria tipica del periodo e del programma anche se per un attimo si è sfiorato il disastro, scopriamo cosa è accaduto.

Domenica In, ultima puntata tra interviste e uno sguardo al 2026

La puntata di domenica 28 dicembre ha visto come momento di grande picco d’ascolti l’intervista ad Ambra Angiolini che ha parlato del suo rapporto attuale con l’ex marito Francesco Renga raccontando il privato e ricordando il passato.

Non è mancato l’intervento di Paolo Fox con la previsione dell’oroscopo per l’anno 2026 un momento che da sempre porta gli italiani davanti allo schermo, curiosi di capire cosa riserverà loro il nuovo anno per il rispettivo segno zodiacale.

Il botta e risposta con Teo Mammucari

Proprio mentre Paolo Fox si apprestava ad annunciare il resoconto 2026 segno per segno, come nel suo stile, ha chiesto a Mammucari cosa si aspettasse dal 2026 e la risposta – come riportato da Leggo.it – è stata “vorrei continuare con questa serenità“.

Mara ha risposto con “sembra che ci siano state tensioni mai come quest’anno tutto tranquillo” e Mammucari capendo il fraintendimento di Zia Mara corregge il tiro – “Io pensavo di aver detto una cosa bella… intendevo tutti questi giorni a Domenica In“.

Lo studio quindi si scioglie in un fragoroso applauso e tutti i presenti riprendono le parole di Mammucari, tra questi Francesco Paolantoni che lo difende – “Intendeva dire che da quando è iniziata Domenica In siamo stati tutti felici e sereni“.

Insomma, un momento di potenziale calo di share e musi lunghi è stato trasformato nel massimo possibile con risate, sorrisi ed allegria, caratteristiche tipiche del programma condotto da Mara Venier.