Ambra Angiolini si racconta a Fuori Onda: «Non ho bisogno di qualcuno»

Nell’ultima puntata del podcast Fuori Onda, Ambra Angiolini ha parlato a cuore aperto di vita privata, relazioni passate e presente sentimentale.

L’attrice, nota per la sua sincerità, ha affrontato temi delicati come età, amore, divorzi e la propria evoluzione affettiva con tono diretto e privo di cliché.

Ambra Angiolini: cosa ha rivelato nel podcast Fuori Onda

Il podcast Fuori Onda si concentra su tre temi principali — poteri, soldi e amori — e proprio quest’ultimo è stato al centro della conversazione.

Con un sorriso, Ambra scherza sul tema, ma la sua ironia racconta un percorso profondo: oggi il suo essere single è una scelta consapevole, non una mancanza. «Per stare in piedi non mi serve nessuno», ha dichiarato, sottolineando quanto sia importante conoscersi e bastarsi prima di condividere la vita con qualcun altro.

Le relazioni passate e il rapporto con i figli

Tra i nomi che sono riemersi nella conversazione ci sono Max Allegri e Francesco Renga, figure del passato sentimentale di Ambra. L’attrice non ha evitato i ricordi: ha parlato con rispetto delle storie vissute e del modo in cui oggi le vede con maggiore distacco e maturità. Ogni relazione, ha detto, le ha insegnato qualcosa di sé.

Dalla relazione con il cantante Francesco Renga, sono nati inoltre i suoi due figli, Jolanda e Leonardo. «Fare la madre è forse il lavoro più difficile», ha confessato, parlando delle sfide quotidiane, ma anche dell’orgoglio di aver cresciuto “due anime gentili”.

Che cos’è l’amore per Ambra

A una domanda sull’età e sul desiderio di amare, Ambra ha risposto con autenticità: sì, gli anni passano, ma non rappresentano un ostacolo. Al contrario: portano consapevolezza, la capacità di scegliere meglio e di non accontentarsi. Il suo racconto trasmette l’idea di un amore non idealizzato, ma scelto con equilibrio, lontano da pressioni e modelli romantici rigidi.

La voce di Ambra, nel podcast, non è quella di chi chiude le porte, ma di chi ha imparato a scegliere se stessa. Tra ironia e lucidità, racconta un percorso in cui l’amore non è più una necessità, ma una possibilità. Un messaggio potente, soprattutto per chi — come lei — ha imparato che la libertà può essere la più grande forma d’amore.