La BBC, storica emittente pubblica britannica, si trova al centro di una controversia internazionale dopo la diffusione di un montaggio controverso del discorso di Donald Trump del 2021. Il presidente americano ha minacciato una causa da un miliardo di dollari, accusando l’emittente di aver manipolato il materiale per far sembrare che egli avesse incitato l’assalto al Campidoglio.

La vicenda ha provocato dimissioni ai vertici della BBC e acceso un dibattito sulla responsabilità dei media e sull’imparzialità del servizio pubblico.

La BBC sotto accusa: dimissioni e difesa del servizio pubblico

Il caso ha scosso i vertici della BBC, portando alle dimissioni del direttore generale Tim Davie e della CEO Deborah Turness, che hanno riconosciuto l’errore ma respinto le accuse di faziosità istituzionale. Turness, in un commosso discorso di addio, ha affermato: “I nostri giornalisti non sono corrotti“, ribadendo l’impegno dell’emittente verso un giornalismo imparziale.

Samir Shah, presidente del consiglio di amministrazione, ha ammesso l’errore ma ha sottolineato la necessità di “avere un senso della prospettiva e della proporzionalità“, difendendo il lavoro giornalistico della BBC su scala internazionale.

Il governo laburista guidato da Keir Starmer ha sostenuto l’importanza di un servizio pubblico televisivo solido e indipendente. Nonostante la critica all’errore specifico del montaggio, Starmer ha chiarito: “La BBC ha un ruolo vitale… la necessità di un’informazione britannica affidabile e imparziale è più forte che mai“.

Il dibattito, tuttavia, si estende anche al futuro del canone e alla sostenibilità del modello di finanziamento dell’emittente, mentre il Parlamento britannico continua a esaminare le conseguenze della vicenda, inclusa la possibile querela miliardaria del presidente Usa.

Donald Trump furioso, minaccia causa legale da un miliardo: “Devono ritrattare immediatamente”

Donald Trump ha formalmente minacciato la BBC di una causa legale dal valore di un miliardo di dollari, qualora l’emittente non rettifichi il montaggio del suo discorso del 2021, trasmesso nel programma di inchiesta Panorama. La controversia riguarda la modifica di due passaggi separati del discorso, che sarebbero stati montati in modo tale da dare l’impressione che Trump avesse incitato direttamente l’assalto al Campidoglio.

Secondo i legali del presidente, la BBC avrebbe alterato il materiale “intenzionalmente e ingannevolmente nel tentativo di interferire nelle elezioni presidenziali“.

Nella lettera inviata all’emittente, si stabiliscono tre richieste perentorie: una rettifica completa e imparziale del documentario, scuse formali e un risarcimento adeguato per i danni subiti. Il termine ultimo per ottemperare è fissato alle 22 del 14 novembre (ora del Regno Unito). Il team legale di Trump ha avvertito che, in caso di mancata risposta, si procederà con l’azione legale per risarcimento danni.