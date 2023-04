Donato De Caprio, chi è il salumiere diventato famoso su TikTok con lo slogan “con mollica o senza”

Diventato famoso su TikTok con i suoi video in cui prepara panini e sfilatini, chi è il salumiere Donato De Caprio?

Donato De Caprio è diventato famoso su TikTok con il suo iconico slogan “con mollica o senza?”. Di professione salumiere e da alcuni mesi anche imprenditore e brand del settore dello street food, De Caprio è “specializzato” nella preparazione di panini e sfilatini da servire all’ora di pranzo. La sua occupazione, grazie alle sue abilità e alla sua invettiva, si è appunto trasformata in un brand di successo.

Il banconista addetto a salumi e latticini in un negozio chiamato “Ai Monti Lattari” e situato nel mercato della Pignasecca, nel cuore di Napoli, ha raggiunto la fama postando quotidianamente video girati con lo smartphone su TikTok. Nelle clip postate online, compie due semplici azioni: sceglie il pane e la farcitura da usare e poi compone il panino. In poco tempo, De Caprio è diventato uno degli influencer del settore food più importanti del capoluogo campano.

Mentre stava macinando milioni di followers sulla piattaforma cinese, l’influencer ha dovuto affrontare due problemi: la fine del lavoro presso la salumeria che lo ha reso disoccupato e la chiusura del suo account TikTok a causa di azioni non in linea con la policy dell’app.

L’apertura del suo locale a Napoli e l’omicidio della madre

Dopo essere riuscito a recuperare l’account, De Caprio ha avuto la possibilità di inaugurare la sua nuova salumeria, aperta a pochi metri dal suo precedente luogo di lavoro. L’apertura del locale, avvenuta lo scorso 20 febbraio 2023, è stata resa possibile dalla collaborazione con l’imprenditore e influencer del Nord Italia Steven Basalari, proprietario della discoteca Number One di Brescia.

A seguito dell’apertura della salumeria, il TikToker è stato inondato da curiosi e turisti che desiderano provare il panino fatto dal salumiere che si è trasformato in una star dei social con i suoi oltre 3 milioni di followers. Il successo raggiunto lo ha portato diventare un personaggio pubblico, tanto da interagire con lo showbiz. Recentemente, infatti, ha avuto un botta e risposta con la supermodella Bella Hadid.

La vita di De Caprio, tuttavia, non è costellata solo di successi ma anche di tragedie. Nella giornata di martedì 18 aprile, infatti, la madre dell’influencer è stata drammaticamente uccisa nella sua abitazione a Pianura, nel Napoletano. Le cause della morte della donna sono ancora in fase di accertamento. Intanto, sono centinaia i messaggi di cordoglio inviate alla star della piattaforma cinese.