Donna abusata in auto, 4 arresti dopo la denuncia della vittima

Una donna di 38 anni originaria di Castelli Romani sarebbe stata violentata in auto mentre si trovava sul sedile posteriore in compagnia di altre persone, nella notte tra sabato 10 e domenica 11 maggio.

Donna abusata e picchiata in un’automobile: scattano gli arresti

A seguito della denuncia della donna, sono finiti in manette tre uomini che si trovavano nella macchina, con l’accusa di violenza sessuale di gruppo e lesioni personali aggravate, assieme anche a una donna che è stata posta agli arresti domiciliari.

Il tutto è cominciato dopo una serata trascorsa in un locale sul litorale laziale, a nord della Capitale, quando la donna avrebbe iniziato a subire delle molestie che sarebbero sfociate in violenza vera e propria. La donna ha infatti raccontato di essere stata immobilizzata e costretta a subire atti sessuali con la forza, oltre a ricevere percosse che le hanno provocato varie ecchimosi e la rottura di ossa nasali e di una costola, con una prognosi di 20 giorni.

Proseguono le indagini

Mentre avveniva la presunta violenza, il conducente dell’auto avrebbe continuato a guidare come se nulla stesse accadendo, impedendole così la possibilità di fuga. Nel frattempo stanno proseguendo le indagini da parte dei militari dell’Arma, per verificare eventuali ulteriori responsabilità e per garantire alla vittima il supporto necessario.