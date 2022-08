Donna di 72 anni cade dalle scale e muore a Palermo: era stata da poco dimessa dall’ospedale

Incidente a Palermo dove una donna di 72 anni, Rosa Campanella, è morta dopo essere caduta dalle scale nella sua abitazione.

A Palermo, una donna di 72 anni è morta dopo essere caduta dalle scale della sua abitazione: la vittima era stata appena dimessa dall’ospedale dopo un mese di decenza.

Donna di 72 anni cade dalle scale e muore a Palermo

Tragedia a Palermo: una donna di 72 anni è morta nel pomeriggio di mercoledì 31 agosto mentre si trovava nella sua abitazione situata in via Del Vespro, strada del capoluogo siciliano.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che la donna sia deceduta dopo essere caduta dalle scale della sua casa.

A quanto si apprende, la vittima è stata identificata come Rosa Campanella e sembra che fosse stata da poco dimessa dall’ospedale.

Era stata da poco dimessa dall’ospedale

Sul luogo del sinistro, si sono prontamente recati i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti di polizia. I paramedici hanno tentato di soccorrere e rianimare la 72enne ma, nonostante tutti gli sforzi compiuti, la donna si è spenta a causa della gravità dei traumi riportati.

Non è stato possibile far altri, quindi, se non dichiararne il decesso.

Gli agenti della polizia presenti sul posto, intanto, hanno provveduto a effettuare tutti i rilievi del caso e stanno indagando al fine di ricostruire l’esatta dinamica della vicenda. Secondo una prima ricostruzione, sembrerebbe che Rosa Campanella sia stata ricoverata in ospedale per un mese. L’incidente, poi, si è verificato appena pochi minuti dopo le sue dimissioni e il suo rientro a casa.