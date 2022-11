Donna investita da un ciclista: è in coma

Donna investita da un ciclista: è in coma dopo essere stata centrata dal mezzo a due ruote lungo il centrale corso Federico Imperatore a Palermo

Dramma in Sicilia, dove una donna anziana è stata investita da un ciclista: è in coma.

Secondo quanto riferito dai media territoriali la vittima dell’incidente è una 78enne che ha battuto violentemente il capo a terra dopo essere stata centrata e sbalzata a terra da un ciclista in transito.

Donna investita da un ciclista a Palermo

La donna di 78 anni si trova attualmente ricoverata in coma farmacologico all’ospedale Villa Sofia di Palermo, città dove è avvenuto il drammatico investimento. La 78enne era stata investita in corso Federico Imperatore da un ciclista e secondo la prima e sommaria ricostruzione dell’accaduto, l’anziana sarebbe stata travolta mentre si accingeva ad attraversare le strisce pedonali.

La vittima pare fosse sulle strisce pedonali

Attenzione, su questo particolari non esistono fonti primarie e lo stesso va preso per adesso con assoluto beneficio di inventario. Ad ogni modo ed a causa del violentissimo colpo, la 78enne è finita a terra battendo violentemente la testa e procurandosi una ferita seria. Da quanto si apprende la prognosi è attualmente riservata e sull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia Municipale del capoluogo siciliano che è giunta con una pattuglia di verbalizzanti sul posto assieme ai soccorritori del 118.