Donna trovata morta nel suo appartamento a Catanzaro, è giallo  

Donna trovata morta nel suo appartamento a Catanzaro ed è "mistero" sulle cause del decesso avvenuto nel quartiere cittadino Gagliano

Giallo in Calabria, dove una donna è stata trovata morta nelle prime ore del mattino di oggi, 6 aprile, all’interno del suo appartamento a Catanzaro. Definirlo “giallo” forse è un’iperbole, ma il dato empirico invece è quello per cui sono partite le indagini dei carabinieri su un decesso che per ora ha aspetti quasi inspiegabili.

E sono aspetti corroborati dal fatto che gli operatori della Benemerita si sono trincerati dietro il più stretto riserbo perfino con i media locali, che di solito e per ovvi motivi hanno accesso quasi sempre a notizie più dettagliate.

Donna trovata morta a Catanzaro

Il mistero ha comunque avuto origine nel quartiere Gagliano di Catanzaro. Lì una donna di 40 anni è stata trovata priva di vita nel suo appartamento. Dopo l’allarme sul posto è immediatamente giunto il medico legale dietro input del magistrato di turno della procura della Repubblica competente sono partite le indagini del nucleo operativo radiomobile della Compagnia Carabinieri di Catanzaro.

Un decesso per certi versi “inspiegabile”

Ma perché il decesso appare inspiegabile, cioè per ora non indirizzabile in maniera certa sulle tre direttrici di malore severo, suicidio o omicidio? Perché il corpo non presenterebbe tracce di colluttazione e lo storico della vittima non conterrebbe elementi di disagio esistenziale, ma sono tutte informazioni di prima mano che al momento non hanno alcun valore oggettivo.