Una donna di 40 anni è stata violentata nella business class del volo Newark-Londra. Uno dei passeggeri presenti sul volo è stato arrestato.

Una donna di 40 anni è stata violentata nella business class del volo Newark-Londra. Uno dei passeggeri presenti sul volo è stato arrestato.

Donna violentata nella business class del volo Newark-Londra: passeggero arrestato

Un uomo di 40 anni ha costretto una donna ad avere un rapporto sessuale durante un volo, mentre gli altri passeggeri dormivano. La violenza sessuale è avvenuta su un volo da Newark, nel New Jersey, a Londra. Una volta che il volo è terminato, l’uomo è stato condotto fuori dall’aereo ed è stato arrestato. Come riportato il Sun, la vittima ha denunciato quello che è accaduto al personale di cabina della United Airlines su cui volava.

Gli agenti della polizia hanno portato via l’uomo

Al Terminal 2 di Heathrow, intorno alle 6.30, gli ufficiali della polizia sono saliti a bordo e hanno subito portato via l’aggressore. L’uomo è stato portato alla stazione di polizia di Heathrow, dove sono stati prelevati i suoi bagagli, le foto segnaletiche e un campione di saliva del DNA. Gli agenti hanno perquisito la cabina di lusso, per cui i passeggeri pagano fino a 3.000 sterline a volo.

La donna è stata interrogata dagli agenti.

La ricostruzione

Secondo la prima ricostruzione, i due erano seduti in file separate in business class, chiamata anche prima classe, ma precedentemente avevano chiacchierato e bevuto in un’area lounge. “Era sconvolta e lo ha riferito al personale di cabina che ha contattato via radio la polizia” ha dichiarato una fonte al Sun. “Erano sconosciuti, ma a quanto pare sono stati visti parlare tra loro e bere prima e durante il volo.

Poi l’uomo l’ha violentata” ha aggiunto la fonte.