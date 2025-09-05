Nelle ultime settimana Raoul Bova è finito al centro di uno scandalo mediatico dopo gli audio e le chat diffuse da Fabrizio Corona. Ora ecco che l’attore romano è pronto a raccontare la sua verità in una lunga intervista televisiva.

Raoul Bova pronto a raccontare la sua verità?

Lo scandalo che ha coinvolto il noto attore Raoul Bova è ben noto a tutti.

Fabrizio Corona aveva infatti diffuso chat e audio che l’attore si era scambiato con Martina Ceretti, considerata dall’ex re dei paparazzi la sua amante. Bova ha preso subito provvedimento affidandosi anche all’ex suocera, Bernardini De Pace, oltre che al suo avvocato David Leggi. Proprio quest’ultimo, quando era scoppiato lo scandalo, aveva riferito che in realtà il suo assistito e Rocio Munoz Morales sono separati già da diverso tempo, e che si alternano nel prendersi cura delle figlie. Fino a ora Raoul Bova invece non aveva parlato ma ora ecco che l’attore romano è pronto a dire la sua verità. Ecco dove.

Raoul Bova torna in Tv per raccontare la sua verità in una intervista imperdibile: ecco dove e quando

Come detto, dopo il caso mediatico che lo ha coinvolto, Raoul Bova è pronto a raccontare la sua verità. Secondo le indiscrezioni di Giuseppe Candela su Dagospia, l’attore romano sarà ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, per una lunga intervista davvero imperdibile. Ricordiamo che il programma dovrebbe partire il 13 settembre, al momento non si sa se Bova abbia già registrato l’intervista o meno, né quando essa andrà in onda. Oltre a ciò, per Bova si preannuncio un autunno-inverno televisivo molto impegnativo, tra fiction (“Don Matteo”, “Buongiorno Mamma! 3”) e film (“Greta e la favole vere”, “Amici Comuni”, “Nel tepore del ballo”.)