Dopo i dissidi precedenti, Diego Lazzari e Mahmood fanno la loro apparizione in Amici.

Durante la prima puntata di Amici 24, tra i partecipanti è emerso Diego Lazzari, noto per aver accusato Mahmood di plagio nel 2022. Dopo aver acceso un dibattito sui social media, Lazzari si è scusato, affermando che non è giusto giudicare gli artisti e sottolineando il rispetto dovuto a tutti, indipendentemente dalla loro etichetta o contratto. Nonostante le scuse, ha mantenuto un atteggiamento critico verso il sistema musicale italiano. Dopo un'ondata di insulti online, Lazzari, ora a Dubai, ha affermato che accetterà qualsiasi critica, ma ha criticato la tendenza italiana di creare versioni italiane di famose canzoni straniere, considerandola sbagliata. Infine, ha dichiarato di non voler entrare in conflitto con nessuno.

Durante la prima puntata della ventiquattresima edizione di Amici, registrata il 29 settembre, tra i nuovi partecipanti si trova Diego Lazzari. Quest’ultimo ha guadagnato la sua postazione durante lo spettacolo, che ha visto come ospite il cantante Mahmood. Ciò che potrebbe sembrare sorprendente è che nel 2022, Lazzari aveva accusato Mahmood di plagio.

Diego Lazzari possiede un significativo seguito sui social media, e già in passato le sue parole avevano suscitato molto clamore online, tanto da essere riportate sul Corriere Dello Sport. In un post su Instagram Lazzari aveva puntato il dito contro Mahmood e Blanco per il loro singolo Brividi, scrivendo: “Plagiate anche a Sanremo, fatelo pure all’Eurovision“.

Tuttavia, dopo la polemica seguirono le scuse di Lazzari. Ammise che non c’era bisogno di giudicare nessuno e sottolineò come fosse triste vedere artisti talentuosi fermati dal sistema italiano. Nonostante le scuse, riaffermò la sua posizione riguardo al rispetto che si deve avere per tutti, non solo per chi firma il contratto giusto o chi fa parte dell’etichetta dell’anno. Infine, si scusò per essere stato ‘negativo’ e ribadì che ogni persona ha un ruolo nella società e dovrebbe essere rispettata per questo.

Diego Lazzari è finito nelle storie di Pomeriggio 5 e, a causa di questa eccessiva esposizione, ha subito un’ondata di insulto sui social media. “Tollererò tutto” – ha confessato – “Se dico qualcosa in pubblico, sono disposto ad accogliere insulti e qualsiasi altra cosa immaginabile. Spiegherò il motivo in seguito… Mi accusate di cercare hype, ma perchè lo commentate? Ultima cosa, non mi interessa, mi trovo a Dubai: vi prego di capire che mi sento sereno, se inizia una canzone che è un plagio, la intono e ballo, ciò è sbagliato. […] La musica è un ciclo, è normale, in Italia però si interpreta spesso la tendenza di prendere le famose canzoni straniere e crearne una versione italiana. Questo, a mio avviso, è sbagliato, correggetemi se mi sbaglio. Forse cambierò idea, non voglio combattere con nessuno, relax“. Da Amici… si saranno salutati?