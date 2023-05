Giorgia Meloni forse in Emilia Romagna appena lascerà il G7 ma il programma è in via di definizione

L’eco e le urgenze istituzionali dell’alluvione sono fin troppo forti ed impellenti e Giorgia Meloni domani dopo il G7 potrebbe già essere in Emilia Romagna. La La premier aveva mostrato le foto del disastro al G7 e Joe Biden e gli altri leader l’hanno abbracciata. Il dato è che la presidente del Consiglio, di rientro dal G7 di Hiroshima in Giappone, ha un’agenda eccezionale da rispettare.

Dopo il G7 Meloni in Emilia-Romagna

Ecco perché, da quanto si apprende, potrebbe essere già domani pomeriggio nelle aree colpite dall’alluvione in Emilia Romagna. Ci sono notizie da fonti interne ma non del tutto confermate per le quali Meloni dovrebbe partire questa notte dal Giappone e arrivare domani nel primo pomeriggio in Italia. Molti media spiegano che in realtà il programma è ancora in via di definizione e che è legato, in particolare per l’Emilia-Romagna anche alle condizioni meteo di domani, domenica 21 maggio.

Gli abbracci dei leader per l’alluvione

Tutto questo mentre l’eco dell’orrore tutto italiano che ha colpito l’Italia è arrivato in Giappone, dove il premier Fumio Kishida è l’Anfitiore nel G7 in corso e sull’alluvione sono arrivati abbracci per Giorgia Meloni al G7 da parte dei leader presenti. I media hanno documentato le sincere e concrete espressioni di solidarietà fisica ed emaptica da parte del presidente Ucraino appena atterrato ad Hiroshima Volodymyr Zelensky, della presidente della Commissione Europea Usrula von der Leyen e del presidente degli Stati Uniti d’America Joe Biden.

Il gesto di Joe Biden con Meloni

Già ieri La premier aveva mostrato le foto del disastro in Emilia-Romagna ed ha ricevuto solidarietà. In particolare il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha espresso le sue condoglianze alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Lo ha fatto per le vittime dell’alluvione che ha colpito l’Emilia-Romagna e la conferma è arrivata non solo dalle foto ma da affermazioni di fonti italiane. Il Capo della casa Bianca, a margine dei lavori del G7, si è avvicinato a Meloni, le ha stretto la mano e abbracciandola le ha manifestato parole di sostegno, solidarietà e conforto.