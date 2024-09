Dopo l'intervento, Bianca Balti ritorna a casa: quali saranno i suoi prossimi passi?

La supermodella Bianca Balti ha recentemente annunciato via Instagram di avere il cancro ovarico, condividendo la sua esperienza in ospedale dopo un'operazione chirurgica. Ha espressamente ringraziato i sostenitori per la solidarietà ricevuta e condiviso un consiglio dato dal suo medico: "c'è una differenza tra il dolore e la paura". La Balti, ora a casa, affronta un percorso difficile di guarigione, sostanziato dall'affetto dei suoi cari e dalla sua speranza e forza interiore.

