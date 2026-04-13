Una doppia tragedia ha scosso il Salento lungo la stessa provinciale tra Lecce e Arnesano, dove a poche ore di distanza si sono verificati due gravi incidenti stradali. Un giovane ha perso la vita nello schianto notturno, mentre il suo amico, accorso sul posto dopo aver appreso la notizia, è rimasto a sua volta gravemente ferito in un secondo incidente sulla medesima strada.

Il primo incidente sulla Lecce-Arnesano: la morte di Antonio Basile

Si consumato un dramma sulla provinciale che collega Lecce ad Arnesano, dove il 21enne Antonio Basile, figlio del consigliere regionale pugliese Dino Basile, ha perso la vita. Il giovane si trovava alla guida di un SUV Mercedes GLC quando, per motivi ancora in fase di accertamento, ha improvvisamente perso il controllo del mezzo, terminando la sua corsa contro il muro di recinzione di una villa privata a bordo strada.

L’impatto è stato violentissimo: la vettura ha abbattuto la struttura perimetrale, distruggendo anche una piccola cappella votiva situata all’angolo della proprietà.

Ogni tentativo di soccorso da parte del 118 si è rivelato inutile, poiché il ragazzo è deceduto sul colpo. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per estrarre il corpo dalle lamiere e mettere in sicurezza l’area, mentre le forze dell’ordine hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. In seguito alla tragedia, il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, insieme alla giunta, ha espresso pubblicamente vicinanza e cordoglio alla famiglia, sottolineando il dolore profondo che ha colpito l’intera istituzione regionale.

Doppio incidente sulla Lecce-Arnesano: morto un 21enne, grave l’amico accorso sul posto

Poche ore dopo, sulla stessa arteria stradale, si è verificata una seconda tragedia che ha coinvolto un 36enne originario di Porto Cesareo, amico della vittima. Appresa la notizia della morte di Antonio Basile, l’uomo si è messo immediatamente alla guida nel tentativo di raggiungere il luogo dell’incidente e la famiglia dell’amico. Durante il tragitto, però, ha perso il controllo della propria auto finendo contro una rotatoria e venendo violentemente sbalzato fuori dall’abitacolo a seguito dell’impatto.

Come riportato da Lecce Prima, i sanitari del 118, intervenuti in codice rosso, lo hanno trasportato d’urgenza all’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce, dove è stato ricoverato in condizioni critiche. I medici gli avrebbero riscontrato diverse lesioni, tra cui un importante trauma addominale e toracico, e lo avrebbero posto in prognosi riservata sotto stretta osservazione. La sequenza dei due incidenti ha profondamente scosso la comunità salentina, già segnata dalla morte del giovane 21enne e ora colpita anche dalle gravi condizioni del suo amico.