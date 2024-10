Gli angeli di Victoria’s Secret sono tornati sulla scena. La notte scorsa, alle 1, è stata trasmessa in diretta la sfilata attesa, dopo un lungo intervallo di sei anni, un evento tanto proclamato già nel mese di maggio. Le aspettative sembravano elevate e il risultato ha suscitato reazioni miste. Alcuni speravano in una maggiore attenzione ai costumi, senza contare i delusi per l’assenza del Fantasy Bra. Sul catwalk sono apparse le storiche OG Angels, tra cui Adriana Lima, Alessandra Ambrosio e le sorelle Hadid, Gigi e Bella. A completare il cast, c’era anche la splendida Doutzen Kroes, che ha vissuto un piccolo imprevisto mentre sfilava.

L’imprevisto durante la sfilata

La modella tedesca indossava un set di lingerie rosa cipria con una sottogonna traslucida. Questo outfit semplice ha messo in risalto la sua figura slanciata e il suo carisma. La sua camminata è distintiva: passi decisi e pieni di sicurezza, fino a quando il tacco del suo sandalo si è incastrato in una fessura del palco. Con abilità, riesce a ritrovare l’equilibrio senza cadere e, con movimenti agili, riposiziona il tacco prima di continuare a sfilare, mostrando una determinazione che conquista il pubblico, che applaude a scena aperta per la sua eleganza nel gestire l’incidente.