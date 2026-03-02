L’escalation di tensioni per la guerra in Medio Oriente, in seguito all’attacco congiunto di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e all’uccisione di Ali Khamenei, ha acceso i riflettori sulla sicurezza internazionale. In risposta, le autorità in Italia hanno innalzato l’allerta, potenziando controlli e dispositivi di sorveglianza per prevenire possibili ripercussioni sul territorio nazionale.

Allerta sicurezza in Italia: tensioni mediorientali e misure preventive

L’acuirsi delle tensioni in Medio Oriente, a seguito dell’operazione congiunta di Stati Uniti e Israele contro l’Iran e dell’uccisione di Ali Khamenei, ha fatto scattare in Italia un livello di attenzione straordinario. Il Ministero dell’Interno ha subito intensificato i controlli, temendo possibili ritorsioni o azioni dimostrative contro obiettivi considerati sensibili. Dopo un confronto con il capo della Polizia Vittorio Pisani, il ministro Matteo Piantedosi ha emanato una disposizione urgente per rafforzare la sorveglianza su ambasciate, consolati, luoghi di culto e centri culturali statunitensi e israeliani. Il Viminale sottolinea che la misura interessa anche “le strutture operative di pronto intervento”, innalzando la soglia di attenzione sull’intero territorio nazionale.

Le principali città italiane hanno adottato misure analoghe. A Roma, l’attenzione è concentrata su ambasciate, consolati e l’area del Ghetto ebraico, con pattugliamenti intensificati e servizi dinamici nelle zone più frequentate. A Napoli, il prefetto Michele di Bari ha convocato d’urgenza il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, con l’obiettivo di “garantire un costante presidio del territorio e prevenire eventuali criticità”. A Firenze, sono stati potenziati i controlli a protezione di obiettivi israeliani, ebraici e statunitensi, con particolare attenzione a eventi pubblici e luoghi di aggregazione.

Allerta globale: dal Veneto a New York, controlli rafforzati su basi militari e comunità straniere

Anche il Veneto è al centro delle misure preventive, soprattutto intorno alle basi americane di Caserma Ederle e Caserma Del Din e alle altre installazioni statunitensi del Vicentino. A Vicenza vivono circa 4mila militari Usa e 9mila tra familiari e civili americani, rendendo la sicurezza della zona una priorità. Dal comando Usa locale, tramite il direttore dell’ufficio stampa Rick Scavetta, si precisa che “per ragioni di sicurezza operativa non vengono forniti dettagli sulle misure specifiche”, ma la valutazione del rischio è costante e coordinata con le autorità italiane.

L’allerta si estende anche oltre i confini italiani. A New York City le autorità hanno intensificato la protezione di sedi diplomatiche e luoghi culturali e religiosi, con il New York Police Department che monitora “da vicino gli eventi” in coordinamento con partner federali e internazionali. Situazioni analoghe si registrano in Argentina, dove la tensione globale ha spinto le autorità a rafforzare la sicurezza. In un contesto internazionale sempre più instabile, le capitali occidentali puntano sulla prevenzione, adottando misure rafforzate e un controllo costante per evitare ripercussioni sul territorio nazionale.