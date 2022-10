Dove viaggiare a Novembre: le destinazioni più amate

Novembre è uno dei migliori periodi per scoprire le destinazioni più amate senza lo stress delle folle, l'importante è non rischiare e armarsi della giusta assicurazione viaggio.

Novembre è alle porte e ci sono diverse destinazioni molto amate che non aspettano altro che essere visitate in questo periodo dell’anno, con l’inizio dell’inverno e l’arrivo della stagione fredda.

Viaggiare a novembre: scegliere la destinazione

Il mese di novembre è un periodo magico per viaggiare. La stagione fredda sta per iniziare, le temperature iniziano a calare e ci sono delle destinazioni davvero perfette e molto interessanti da visitare. È molto importante viaggiare sempre in totale tranquillità, pensando per esempio all’assicurazione medica e a tutto ciò che consente di compiere i viaggi dei nostri sogni in sicurezza. È fondamentale scegliere la giusta assicurazione, in modo da non lasciare nulla al caso ed essere coperti a seconda delle proprie esigenze e del tipo di viaggio che si vuole organizzare. È arrivato il momento di scegliere la meta che vi ha sempre ispirato e che desiderate visitare.

Le destinazioni per il viaggio perfetto a novembre

Scopriamo insieme alcune destinazioni particolarmente amate, da visitare durante il mese di novembre, per un viaggio davvero indimenticabile, che vi regalerà ricordi indelebili:

Stati Uniti: una meta sempre molto amata dalle persone di tutto il mondo. Il clima potrebbe essere molto rigido, ma potrebbe anche regalare una versione diversa di alcuni paesaggi davvero unici, dai territori desertici come Death Valley e Monument Valley alle zone d’altura come Yosemite, Grand Canyon e Yellowstone. Anche le grandi città, come New York, sono particolarmente suggestive nella stagione invernale. Inoltre, a novembre ci sono alcune festività molto sentite dalla popolazione, come il Giorno del Ringraziamento, che si festeggia il 24 novembre. Potrebbero esserci delle sorprese poco gradite a causa del clima più rigido, ma proprio per questo è importante partire in modo sicuro e organizzato. L’assicurazione medica viaggio Usa offre tanti vantaggi, dalla costante assistenza durante tutto il viaggio, per qualsiasi problema, al rimborso della prenotazione in caso di non partenza, passando per la copertura Covid. A seconda delle vostre esigenze potete scegliere il tipo di assicurazione, con la possibilità di utilizzare l’app dedicata;

Cuba: visitare questo luogo magico a novembre è davvero un’opportunità unica, che sempre più persone cercano di cogliere. Il suo clima gradevole, la calma delle strade, il mare caldo ma senza il sole cocente a dominare le giornate, la rendono una destinazione molto apprezzata. Il clima a novembre è caldo, con temperature massime intorno ai 29°C, che si abbassano intorno ai 23°C durante la notte. Il giorno ha una durata di 11 ore di luce chiara, da trascorrere godendo di tutte le attività che offre questo luogo. Un modo per cercare una temperatura mite e gradevole, durante la stagione fredda. Per viaggiare in modo tranquillo e sereno potrete scegliere il tipo di assicurazione sanitaria che si adatta meglio alle vostre esigenze;

Thailandia: un altro luogo in cui fuggire quando non si è ancora del tutto pronti per l’inizio della stagione fredda. I turisti possono aspettarsi temperature piacevoli, con tanto sole e un basso livello di umidità. Si tratta di un mese perfetto per visitare questo luogo, in cui vengono organizzati anche diversi eventi e diverse manifestazioni. A novembre si celebra uno dei festival più belli, il Loy Krathong, celebrato con il rilascio di piccoli cestini illuminati sui corsi d’acqua della nazione. A Chiang Mai e in altre aree c’è anche lo spettacolo del Yi Penn Lantern Festival. Eventi davvero molto suggestivi, che possono rendere la vacanza ancora più bella. Anche in questo caso è importante scegliere la giusta assicurazione viaggio Thailandia, che possa farvi partire in sicurezza, con la giusta tranquillità e la consapevolezza di non essere soli;