Tragedia ieri sera in provincia di Brindisi dove, all’interno di un appartamento, è divampato un rogo che ha provocato la morte di due persone. Si indaga per scoprirne la causa.

Brindisi, rogo in appartamento: due morti

Tragedia ieri sera, sabato 11 ottobre 2025, a San Pietro Vernotico, in provincia di Brindisi, dove un uomo di 98 ani e la sua badante di 44 sono morti all’interno di un appartamento dove si è sviluppato un rogo.

A dare l’allarme un parente che non riusciva a mettersi in contatto con l’anziano ma, quando i vigili del fuoco sono giunti sul posto, hanno trovato l’anziano e la badante, di origine rumena, già morti. I corpi erano in due stanze diverse e, con molta probabilità, la causa della morte è per inalazione di fumo.

Brindisi, rogo in appartamento: le prime ipotesi

Come abbiamo visto, un uomo di 98 anni e la sua badante di 44 anni, sono morti in un incendio scoppiato in un appartamento a San Pietro Vernotico, nel Brindisino. All’arrivo dei soccorsi, sia l’uomo che la donna erano già deceduti. Si indaga per capire le cause del rogo ma, secondo le prime ipotesi, le fiamme si sarebbero sviluppate a causa del corto circuito di una stufa elettrica. Ad andare a fuoco il letto e gli arredi. Le vittime, al momento del rogo, stavano dormendo.