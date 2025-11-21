Il dramma di Kevin Spacey. Dopo le accuse di violenza e molestie sessuali, l’attore due volte premio Oscar ha visto crollare la sua carriera a Hollywood e ora è sul lastrico.

Il dramma di Kevin Spacey senza più una casa: “Vivo in Airbnb”

In una intervista al quotidiano britannico Daily Telegraph, l’attore due volte premio Oscar, Kevin Spacey, ha raccontato il dramma che sta vivendo.

Dopo le accuse di violenze e moleste sessuali da parte dell’attore Anthony Rapp, per un fatto risalente al 1986, quando Spacey aveva 26 anni e Rapp 14, l’attore di “American Beauty” ha visto crollare la sua carriera. Dopo le accuse di Rapp, altre persone hanno mosso altre accuse della stessa natura contro Spacey. Nonostante poi l’assoluzione e le vittorie legali, ancora oggi l’attore è in difficoltà, tanto da raccontare di essere senza casa: “Non ho letteralmente una casa. I costi di questi ultimi sette anni sono stati astronomici. Vivo in hotel, vivo in Airbnb.”

Kevin Spacey, la speranza di poter tornare a lavorare

Kevin Spacey ha raccontato al Telegraph gli ultimi anni della sua vita, con tutte le difficoltà economiche cha ha dovuto e sta affrontando. L’attore due volte premio Oscar non ha però perso la speranza di poter tornare a recitare: “siamo in contatto con persone estremamente potenti che vogliono farmi tornare al lavoro. E questo accadrà al momento giusto. Ma devo dire che credo che l’industria cinematografica stia aspettando il permesso, da qualcuno che ricopra una posizione di enorme rispetto e autorità. La mia sensazione è che se Martina Scorzese o Quentin Tarantino chiamassero domani, sarebbe finita. Sarei incredibilmente onorato e felice se un talento di quel livello facesse una telefonata.”