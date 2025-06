Schianto tra auto e scooter a Veggia di Casalgrande, sulla SP486 vicino via Turati: muore un motociclista di Fiorano Modenese.

Un tragico incidente stradale si è verificato nel pomeriggio di ieri, sabato 7 giugno, a Veggia di Casalgrande, lungo la SP486, all’altezza di via Turati. Uno schianto violento tra uno scooter e un’auto ha provocato la morte di un uomo.

Dramma nel reggiano, violento schianto tra auto e scooter: indagini in corso

Il centauro, originario della provincia di Modena, stava percorrendo via Turati, l’ex Statale 486, quando è avvenuto lo schianto con un’automobile guidata da un uomo di 82 anni residente a Castellarano; entrambi stavano viaggiando in direzione Sassuolo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Tresinaro Secchia, che hanno avviato le indagini per ricostruire con esattezza dinamica e cause dell’incidente, oltre a valutare eventuali responsabilità. Come da prassi, la Procura aprirà un fascicolo sull’accaduto.

Dramma nel reggiano, violento schianto tra auto e scooter: un uomo è morto

Un uomo di 62 anni ha perso la vita in un grave incidente stradale avvenuto a Veggia di Casalgrande, nel Reggiano. La vittima, residente a Fiorano Modenese, stava viaggiando su uno scooter quando, lungo la SP486 all’altezza di via Turati, si è scontrata con un’auto guidata da un 81enne del posto, rimasto illeso.

L’impatto è stato violento: il centauro è stato sbalzato dal mezzo ed è deceduto sul colpo a causa delle gravi lesioni riportate. Nonostante l’intervento tempestivo di ambulanza, automedica del 118 ed elisoccorso da Pavullo, per lui non c’è stato nulla da fare.