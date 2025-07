Dramma in stazione, uomo muore travolto da un treno: la ricostruzione dei fatti

Dramma sui binari, treno investe persona in stazione a Voghera: blocco del traffico ferroviario per ore.

Sospesa la circolazione ferroviaria alla stazione di Voghera per rilievi sull’incidente

L’incidente, avvenuto attorno alle 14 di martedì 29 luglio, ha causato la momentanea interruzione del traffico ferroviario nella stazione di Voghera. Sul luogo sono intervenuti i soccorritori del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo a causa delle gravi ferite riportate.

Per consentire le indagini e i rilievi, la polizia ferroviaria e i vigili del fuoco di Pavia hanno lavorato per ricostruire la dinamica dell’accaduto. Nel tardo pomeriggio, tuttavia, la circolazione è ripresa regolarmente, nonostante i disagi dovuti anche ai lavori in corso sulla tratta Pavia-Bressana Bottarone-Voghera.

Nel primo pomeriggio di oggi, un uomo di cui non si conoscono ancora le generalità è stato investito e ucciso da un treno merci in transito nella stazione di Voghera, in provincia di Pavia. Il convoglio, proveniente da Pavia e diretto verso Genova, non ha potuto evitare l’impatto, nonostante il macchinista, secondo le prime indiscrezioni, abbia immediatamente azionato i freni d’emergenza. Stando alle prime indagini, la vittima sarebbe scivolata accidentalmente sui binari proprio nel momento in cui il treno stava passando.