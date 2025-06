Gianni Di Vito, 17 anni, è morto dopo essere stato investito da un treno a Bugnara di Sulmona: ipotesi challenge al cellulare. Ecco cosa è successo.

Si chiamava Gianni Di Vito e aveva appena 17 anni il ragazzo che, intorno alle ore 19.12 di venerdì 7 giugno 2025, è morto dopo essere stato travolto da un treno a Bugnara di Sulmona, in provincia dell’Aquila.

Tutta la comunità è sotto shock, Gianni era un bravo ragazzo, con buoni voti a scuola, nessuna insufficienza, nessun astio con i compagni. Sulla vicenda stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Sulmona, al fine di stabilire cosa sia successo. Intanto è stato sequestrato il cellulare del giovane.

Tragedia a Bugnara, Gianni Di Vito muore investito: ipotesi challenge al cellulare

Secondo quando si apprende dalle videocamere di sicurezza, Gianni Di Vito è stato immortalato mentre si buttava sotto il treno regionale 4166 proveniente da Roma. La conferma è arrivata anche dal macchinista del convoglio, che non è riuscito a evitare la tragedia. Dal cellulare si spera di capire cosa ha portato il 17enne a compiere questo gesto estremo, per ora non si esclude nulla, dalla delusione amorosa, ai contrasti con la famiglia, a una challenge. Intanto, come atto dovuto, la Procura di Sulmona ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, sequestrando anche il treno regionale. Domani sarà effettuata l’autopsia sul corpo del 17enne.