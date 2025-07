Un grave incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla tangenziale a Modena, dove un’auto ha improvvisamente preso fuoco. Le fiamme hanno rapidamente avvolto il veicolo, causando un bilancio pesante in termini di vittime e feriti.

Dramma sulla tangenziale a Modena: auto in fiamme, il bilancio è pesante

Poco dopo le 14:30, una Toyota, per ragioni ancora da chiarire, ha perso il controllo probabilmente a causa del fondo stradale reso scivoloso dalla pioggia, finendo la sua corsa contro un albero mentre viaggiava verso Bologna.

Subito dopo l’impatto, il veicolo è andato in fiamme.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco, che hanno lavorato a lungo per spegnere l’incendio. Purtroppo, una ragazza di 25 anni, passeggera seduta sul lato anteriore, è deceduta sul posto. Il conducente, un giovane di 27 anni, è rimasto gravemente ferito ed è stato trasportato in elisoccorso al centro grandi ustionati di Parma, dove si trova in condizioni critiche.

Aurora, una vita spezzata troppo presto: il ricordo di una ragazza piena di passioni

“Una notizia terribile, di quelle che non si vorrebbero mai sentire. Ci stringiamo attorno alla famiglia e agli amici di Aurora”, ha dichiarato il sindaco di Zocca Federico Ropa.

Si chiamava Aurora Passanti, aveva 25 anni ed era originaria di Zocca, in provincia di Modena. È lei la giovane vittima del tragico incidente avvenuto domenica 13 luglio sulla tangenziale modenese, dove un’auto ha preso fuoco dopo essersi schiantata contro un albero. L’amico che era alla guida, coetaneo di Aurora, è tuttora ricoverato in condizioni critiche.

Era una ragazza conosciuta e ben voluta da tutta la comunità: lavorava in un bar del paese e in un’enoteca, ma soprattutto si faceva notare per la sua energia contagiosa e per la grande passione per lo sport. Fin da piccola, Aurora coltivava una grande passione per il calcio. In un paese senza squadre femminili, si è fatta spazio tra i coetanei maschi dell’FC Zocca, difendendo la porta con talento e determinazione. Con l’adolescenza è arrivato anche l’amore per le moto: a 16 anni è salita su un 125, fino ad arrivare alla sua Yamaha R7 nera.