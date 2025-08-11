Dramma nel Tarantino, esplode bombola a gas: gravissime ustioni per marito e moglie

Dramma a Sala, in provincia di Taranto, dove una bombola del gas è esplosa all’interno di una villa ieri pomeriggio, 10 agosto 2025. Gravi una coppia di coniugi.

Dramma nel Tarantino: esplode bombola a gas

Ieri pomeriggio, domenica 10 agosto 2025, una bombola del gas è esplosa all’interno di una villa a Sala, in provincia di Taranto, in Puglia, più precisamente in Strada Trullo Lungo.

In casa al momento della deflagrazione c’era un’intera famiglia, marito e moglie e i due figli. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e i Vigili del Fuoco, al fine di fare tutte le verifiche necessarie e mettere in sicurezza l’area.

A seguito dell’esplosione di ieri di una bombola del gas in una villa a Sala, Taranto, sono rimaste ferite due persone, marito e moglie, mentre i figli della coppia sono usciti dall’abitazione illesi. Gravissimo l’uomo, 48 anni, trasportato d’urgenza all’ospedale Giannuzzi di Manduria con ustioni di secondo e terzo grado sull’85% del corpo. La moglie invece avrebbe riportato ustioni di secondo grado, meno estese, ed è al momento sotto osservazione. Si indaga per capire i motivi dell’esplosione della bombola del gas.