Drammatico incidente a Valle Castellana: un morto, ferito anche il sindaco

La vittima si chiamava Carlo Angelini e aveva 74 anni. Ferite lievemente le altre quattro persone coinvolte, tra cui il sindaco Camillo D'Angelo.

Un morto e tre feriti: è il tragico bilancio dell’incidente verificatosi intorno alle 16 di martedì 2 agosto 2022 che ha visto coinvolte quattro auto a Valle Castellana, in provincia di Teramo, lungo la provinciale 49 per Ascoli Piceno.

La vittima dell’incidente a Valle Castellana si chiamava Carlo Angelini

La vittima si chiamava Carlo Angelini, 74 anni. Tra i quattro feriti, tutti lievi, anche il sindaco di Valle Castellana, Camillo D’Angelo, che ha riportato solamente piccola contusioni.

La sua auto si è ribaltata

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto di Carlo Angelini viaggiava in senso opposto alle altre tre quando, per cause ancora da accertare, avrebbe invaso l’altra corsia dopo aver sbattuto contro la parete rocciosa alla destra del conducente.

La vettura di Angelini ha urtato due delle tre auto, tra cui quella del sindaco, che avrebbero di conseguenza tamponato la prima. Il veicolo della vittima si è invece ribaltato a causa dei diversi impatti, provocando la morte sul colpo del 74enne.

Il sindaco ha chiamato i soccorsi

I soccorsi sono stati chiamati da Camillo D’Angelo, che ha dovuto camminare per alcune centinaia di metri sulla provinciale circondata dal bosco per cercare il segnale telefonico.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Teramo e Ascoli Piceno e la strada è stata momentaneamente chiusa al traffico per permettere il recupero della salma, il soccorso ai feriti e il recupero dei mezzi incidentati. Allertata anche l’eliambulanza, che purtroppo non ha potuto fare nulla per salvare Carlo Angelini.

