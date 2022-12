"Dribbling" di Bolsonaro al passaggio di consegne a Lula e volo negli Usa

L’ultimo “dribbling” di Jair Bolsonaro è stato quello al passaggio di consegne a Luiz Lula con annesso volo negli Usa.

Il presidente uscente del Brasile non presenzierà all’avvicendamento con il successore e vincitore delle elezioni. Da quanto si apprende infatti Bolsonaro, ha lasciato il Brasile per gli Stati Uniti, due giorni prima della fine del suo mandato.

“Dribbling” di Bolsonaro al passaggio di consegne

Ed a poche ore dall’insediamento del suo successore di sinistra, Luiz Inacio Lula da Silva. Sono molti i media brasiliani che danno la notizia: O Globo, cnn Brasil e Estadao.

Bolsonaro non si è mai congratulato con Lula e non dovrebbe essere presente domenica alla cerimonia del passaggio di consegne. Rnr radio ha spiegato che il vicepresidente Hamilton Mourao funge da presidente e parlerà stasera alla nazione.

“Sono in volo e tornerò presto”

Bolsonaro invece ha salutato i suoi sostenitori in diretta sui social media senza annunciare alcuna partenza, poi è salito a bordo di un aereo dell’aeronautica militare intorno alle 14 ora locale.

A Cnn Brasil Bolsonaro ha detto: “Sono in volo, tornerò presto”. Intanto la segreteria generale della presidenza brasiliana ha autorizzato la partenza dal territorio di membri del personale preposto alla sicurezza del “futuro ex presidente” per un viaggio a Miami “dall’1 al 30 gennaio 2023”.